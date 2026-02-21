65 Zoll großer 4K-OLED-TV mit Ambilight: Günstiger gab es diesen guten Fernseher noch nicht!

Einen sehr gut bewerteten und 65 Zoll großen 4K-OLED-TV mit Ambilight von Philips bekommt ihr im Angebot jetzt zum Tiefstpreis.

Mit dem Philips 65OLED760 könnt ihr euch gerade einen 4K-OLED-TV mit brillanter Bildqualität sowie Ambilight-Beleuchtung zum bisher günstigsten Preis sichern. Bei Amazon gibt es das 65-Zoll-Modell reduziert versandkostenfrei aktuell schon für unter 1.000 Euro.

Auch MediaMarkt und Saturn haben aktuell den Tiefstpreis im Angebot, allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu. Auch die 55-Zoll- und 77-Zoll-Varianten sind in den Shops aktuell reduziert und vergleichsweise ziemlich günstig.

Das bietet der 4K-TV Philips 65OLED760 mit Ambilight

  • scharfe 4K/UHD-Auflösung sowie hervorragende Farben, Kontraste und Schwarzwerte
  • breiter HDR-Support mit Dolby Vision, HDR10 und Co. sowie Dolby-Atmos-Sound
  • hohe 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bildläufe
  • Titan-OS-Betriebssystem mit Smart-TV-Funktionen, Apps und Streaming-Diensten
  • wichtige Gaming-Features, darunter HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync-Kompatibilität
  • dreiseitige Ambilight-Beleuchtung auf der Rückseite zur Erweiterung des Bildinhalts
  • weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon
Philips 4K-TV 65OLED760 mit Ambilight für nur 999 Euro statt 1.099 Euro bei Amazon (UVP: 2.499 Euro)

So gut ist der Philips 4K-TV 65OLED760 mit Ambilight

In den Amazon-Rezensionen gibt es mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen fast nur Lob für den Fernseher, mit lediglich einigen wenigen Ausreißern. Die Fachseite What HiFi hat im Test sogar 5 von 5 Sternen vergeben und ebenfalls überwiegend positiv bewertet:

Eine beeindruckende Gesamtleistung und eine außergewöhnliche Ausstattung tragen dazu bei, dass der OLED760 von Philips die Regeln für OLED-Fernseher neu schreibt.

What HiFi
Pro
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen OLED-Fernseher
  • Sehr gute Gesamtbildqualität
  • Starke Gaming-Unterstützung
Contra
  • Leichte Bewegungsprobleme
  • Geringere Helligkeit als Premium-OLED- und Mittelklasse-Mini-LED-Fernseher
  • Geringfügige Mängel im Bassbereich
Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Premium-Staubsauger zum fairen Preis und Gaming-In-Ears als Headset-Alternative von Asus zum Tiefstpreis. Außerdem bekommt ihr gerade eine hochwertige Gaming-Tastatur von Corsair zum Tiefstpreis und ein GameStar-Sonderheft zur WoW-Erweiterung Midnight.

