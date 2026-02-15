Top-Tastatur zum Tiefstpreis: Hochwertiges Gaming-Keyboard jetzt 55 Prozent reduziert

Die gut bewertete High-End-Gaming-Tastatur Corsair K70 RGB Pro bekommt ihr gerade vergleichsweise günstig.

Die Corsair K70 RGB Pro gibt es im Angebot bei MediaMarkt und Saturn aktuell um satte 55 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es sie bisher noch nicht.

Die auf 100 Millionen garantierte Tastenanschläge ausgelegte Tastatur mit Metallgehäuse setzt auf beleuchtete Cherry MX Speed RGB Silver-Switches.

Diese geschmierten Tastenschalter agieren linear ohne Klick für eine blitzschnelle und leichte Betätigung, wobei die latenzarme Eingabe per Axiom-Hyper-Polling mit hohen 8.000 Hz Abfragerate abläuft.

Mit an Bord sind auch PBT-Double-Shot-Tastenkappen, Multimediatasten mit Drehregler, Anti-Ghosting (N-Key-Rollover), eine optionale Handballenauflage und mehr. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

Corsairs K70 RGB Pro Gaming-Tastatur für nur 99 Euro statt 223,89 Euro UVP bei MediaMarkt (Tiefstpreis)

Rezensionen und Test: So gut ist die Corsair K70 RGB Pro Gaming-Tastatur

In 23 Rezensionen bei MediaMarkt kommt die Tastatur mit 4,3 von 5 Sternen fast immer komplett gut an und auch im GameStar-Test hat sie fast durchweg überzeugt:

[…] Sie punktet vor allem durch hohe Verarbeitungsqualität, eine saubere und gleichmäßige RGB-Ausleuchtung und einem abnehmbaren USB-C-Anschlusskabel. Nicht so gut gefallen mir die Handballenauflage und die hohe unverbindliche Preisempfehlung von 200 Euro. Alexander Köpf, GameStar

Pro exzellente Verarbeitung

robust dank Aluminiumplatte

abnehmbares USB-Kabel

Handballenauflage magnetisch befestigt

N-Key Rollover

8.000 Hertz Abtastrate

hervorragende RGB-Beleuchtung Contra kein zusätzlicher USB-Port

Handballenauflage hätte hochwertiger sein können

hoher Preis

Weitere Angebote: WoW: Midnight, Ultrawide-Monitor und Cashback-OLED

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein GameStar-Sonderheft zur WoW-Erweiterung Midnight und ein breiter Gaming-Monitor, der gut und trotzdem günstig ist. Außerdem könnt ihr euch einen OLED-Fernseher mit Cashback von LG aktuell noch günstiger schnappen.