Ultrabreit und ultragünstig: Dieser Gaming-Monitor lässt euch mehr sehen und ist gerade richtig günstig

Erweitert euer Sichtfeld beim Zocken mit diesem gut bewerteten Gaming-Monitor im Ultrawide-Format zum Tiefstpreis
Typische Gaming-Monitore im 16:9-Format bieten eine vergleichsweise begrenzte Sicht auf das Spielgeschehen, doch mit dem iiyama G-Master Black Hawk B1 (GCB3482WQSU-B1) seht ihr dank bei 21:9 mehr und jetzt bekommt ihr ihn aktuell zum Tiefstpreis bei Amazon.
Günstiger gab es das Modell bisher noch nicht. Zudem gehört er gemessen an seiner Ausstattung auch zu den günstigsten Gaming-Monitoren seiner Art.Jetzt zum Monitor bei Amazon!
Das bietet der günstige Ultrawide-Gaming-Monitor
- 34 Zoll mit 3.440 × 1.440 Pixeln (UWQHD) in gebogener Curved-Bauweise (1500R)
- VA-Panel für kräftige Farben mit 99 Prozent sRGB und Kontrastverhältnis von 80.000.000:1
- Reaktionszeit von 0,6 Millisekunden (MPRT) und 1 ms (Grau zu Grau)
- flotte 120 Hertz Bildwiederholfrequenz
- 500 cd/m² Leuchtkraft mit HDR-Unterstützung in Form von DisplayHDR 400
- Adaptive-Sync bzw. AMD FreeSync Premium gegen Ruckler und Bildreißer
- in Neigung sowie Höhe verstellbar
- integrierte Lautsprecher und DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 sowie USB-C, -B- und A-Anschlüsse
- weitere Details findet ihr auch bei Amazon
So gut ist der iiyama G-Master Black Hawk GCB3482WQSU-B1 laut Rezensionen und Test
In 24 Amazon-Rezensionen wird der Monitor durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen bewertet und unter anderem als “fantastisches Display zu einem guten Preis” bezeichnet.
Im Fachtest der französischen Webseite lesnumeriques.com gab es unterdessen gute 4 von 5 Sternen. Demnach wird ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Ultrawide-Bereich geboten.
Demnach handelt es sich um eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen immersiven Ultrawide-Bildschirm haben möchten, ohne das Budget zu sprengen.
Dank 34-Zoll-VA-Panel eigne sich der Monitor mit seinen zahlreichen Anschlüssen und seiner guten Leistung sowohl für Bürotätigkeit als auch für Spiele.
Allerdings gäbe es Mängel in Bezug auf die Farbmessung, sodass er für professionell kreative Nutzer nicht unbedingt geeignet ist, es sei denn, er wird per Messgerät kalibriert.Jetzt zum Monitor bei Amazon!
Weitere Angebote: OLED-TV, Gaming-Headset, RTX-5090-Laptop und JBL-Lautsprecher
Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.
Mit dabei sind unter anderem ein starker 4K-OLED-TV mit Ambilight zum Tiefstpreis und hervorragendes Gaming-Headset von SteelSeries, das wie ein “Cheat-Code” sein soll.
Außerdem gibt es einen brandneuen und vergleichsweise günstigen Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5090 und einen reduzierten JBL-Partybox-Lautsprecher für eure nächste Feierlichkeit.