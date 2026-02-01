Ultrabreit und ultragünstig: Dieser Gaming-Monitor lässt euch mehr sehen und ist gerade richtig günstig

Erweitert euer Sichtfeld beim Zocken mit diesem gut bewerteten Gaming-Monitor im Ultrawide-Format zum Tiefstpreis

Typische Gaming-Monitore im 16:9-Format bieten eine vergleichsweise begrenzte Sicht auf das Spielgeschehen, doch mit dem iiyama G-Master Black Hawk B1 (GCB3482WQSU-B1) seht ihr dank bei 21:9 mehr und jetzt bekommt ihr ihn aktuell zum Tiefstpreis bei Amazon.

Günstiger gab es das Modell bisher noch nicht. Zudem gehört er gemessen an seiner Ausstattung auch zu den günstigsten Gaming-Monitoren seiner Art.

Das bietet der günstige Ultrawide-Gaming-Monitor

34 Zoll mit 3.440 × 1.440 Pixeln (UWQHD) in gebogener Curved-Bauweise (1500R)

in gebogener Curved-Bauweise (1500R) VA-Panel für kräftige Farben mit 99 Prozent sRGB und Kontrastverhältnis von 80.000.000:1

und Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 Reaktionszeit von 0,6 Millisekunden (MPRT) und 1 ms (Grau zu Grau)

und 1 ms (Grau zu Grau) flotte 120 Hertz Bildwiederholfrequenz

500 cd/​m² Leuchtkraft mit HDR-Unterstützung in Form von DisplayHDR 400

in Form von DisplayHDR 400 Adaptive-Sync bzw. AMD FreeSync Premium gegen Ruckler und Bildreißer

bzw. AMD FreeSync Premium gegen Ruckler und Bildreißer in Neigung sowie Höhe verstellbar

integrierte Lautsprecher und DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 sowie USB-C, -B- und A-Anschlüsse

und DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 sowie USB-C, -B- und A-Anschlüsse weitere Details findet ihr auch bei Amazon

iiyama G-Master Black Hawk B1 (GCB3482WQSU-B1) für nur 219,90 Euro bei Amazon (UVP: 312,00 Euro)

So gut ist der iiyama G-Master Black Hawk GCB3482WQSU-B1 laut Rezensionen und Test

In 24 Amazon-Rezensionen wird der Monitor durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen bewertet und unter anderem als “fantastisches Display zu einem guten Preis” bezeichnet.

Im Fachtest der französischen Webseite lesnumeriques.com gab es unterdessen gute 4 von 5 Sternen. Demnach wird ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Ultrawide-Bereich geboten.

Demnach handelt es sich um eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen immersiven Ultrawide-Bildschirm haben möchten, ohne das Budget zu sprengen.

Dank 34-Zoll-VA-Panel eigne sich der Monitor mit seinen zahlreichen Anschlüssen und seiner guten Leistung sowohl für Bürotätigkeit als auch für Spiele.

Allerdings gäbe es Mängel in Bezug auf die Farbmessung, sodass er für professionell kreative Nutzer nicht unbedingt geeignet ist, es sei denn, er wird per Messgerät kalibriert.

Pro immersives 21:9Ultrawide-Format

Standfuß in alle Richtungen verstellbar

VA-Panel ist sehr kontrastreich

Eingangsverzögerung gering

USB-C-Anschluss

integrierte Lautsprecher Contra Farbwiedergabe nicht perfekt

HDR-Wiedergabe nicht gut

Ladeleistung nur bei 7 Watt

mittleres Nachleuchten

