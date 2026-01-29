Brillante Bildqualität und exklusive Beleuchtung: Starker 4K-OLED-TV im Preistief

Brillante Bildqualität und exklusive Beleuchtung: Starker 4K-OLED-TV im Preistief
Einen hervorragenden 4K-OLED-TV von Philips mit Ambilight-Beleuchtung bekommt ihr im Angebot aktuell besonders günstig.

Brillante Bildqualität und atmosphärische Ambilight-Hintergrundbeleuchtung bekommt ihr aktuell mit dem reduzierten Philips 55OLED760 zum Tiefstpreis bei Amazon.

Günstiger gab es das sehr gut bewertete Modell noch nicht. Gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung ist der Preis um 58 Prozent reduziert. Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.

Alternativ haben aktuell auch MediaMarkt und Saturn den Tiefstpreis im Angebot und führen den TV sogar als Bestseller. Hier kommen allerdings noch Versandkosten hinzu.

Das bietet der OLED-4K-TV mit Ambilight von Philips: die Ausstattung

  • scharfes Bild mit 4K/UHD-Auflösung auf 55 Zoll
  • hervorragende Farben, Kontraste und Schwarzwerte dank OLED-Panel
  • schnelle 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für ein flüssiges Bild
  • herstellerexklusive Ambilight-Beleuchtung auf der Rückseite für mehr Immersion und Augenschonung
  • breitgefächerter HDR-Support mit Dolby Vision, HDR10 und Co.
  • Support für Heimkino-Sound mit Dolby Atmos, DTS:X und weiteren Audio-Codecs
  • Titan-OS-Betriebssystem mit Smart-TV-Funktionen, Apps und Streaming-Anbietern
  • Gaming-Features, darunterHDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync-Kompatibilität
  • weitere Details findet ihr auch bei Amazon
Philips 4K-TV 55OLED760 mit Ambilight für nur 749 Euro statt 799 Euro bei Amazon (UVP: 1.799 Euro)

So gut ist der Philips OLED760 mit Ambilight: Rezensionen und Test

In den Amazon-Rezensionen kommt der Fernseher in aktuell 170 Bewertungen mit 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an, vor allem hinsichtlich Bildqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auch die Fachseite Hifi.de hat mit 9,1 von 10 Punkten eine sehr gute Testwertung vergeben und ebenfalls fast durchweg nur Positives zu vermelden:

Der Ambilight-TV OLED760 von Philips überzeugt mit einem brillanten Bild, gutem Ton und vielen Gaming-Features. Dazu kommt der Ambilight-Effekt. Das Betriebssystem Titan arbeitet schnell.

Hifi.de
Pro
  • sehr gute, kontraststarke Bildqualität
  • HDMI 2.1 für Gaming
  • dreiseitiges Ambilight
  • alle wichtigen HDR-Formate
  • gute Bedienung
Contra
  • Keine USB-Aufnahmefunktion
  • HDR-Helligkeit etwas niedrig
Mit dabei sind unter anderem ein hervorragendes Gaming-Headset von SteelSeries, das wie ein “Cheat-Code” sein soll, sowie ein brandneuer und vergleichsweise günstiger Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5090. Außerdem bekommt ihr aktuell eine reduzierte JBL-Partybox als Lautsprecher für eure nächste Fete.

