Günstig wie am Black Friday: Kabelloses Gaming-Headset überzeugt auf fast ganzer Linie

Ein sehr gut bewertetes Gaming-Headset von SteelSeries bekommt ihr aktuell wieder so günstig wie am Black Friday.

Das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 für PC, PS5, PS4 sowie Nintendo Switch kam im Oktober letzten Jahres auf dem Markt und war zum Black Friday erstmals deutlich günstiger. Jetzt bekommt ihr es bei Amazon wieder um 21 Prozent reduziert zum bisherigen Tiefstpreis.

Günstiger gab es das High-End-Headset bisher noch nicht. Die ebenfalls reduzierte Version speziell für Xbox in Form des Nova 7X kostet indes noch ein paar Euro mehr.

Das gilt auch für die weiße Version. Alternativ bekommt ihr das schwarze Modell übrigens aktuell auch so günstig bei MediaMarkt, Saturn sowie Coolblue.

Das bietet das Gaming-Headset SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2

Es handelt sich um den Nachfolger eines der wohl besten Gaming-Headsets für die PS5, das dank magnetischer Neodym-Treiber mit High-Fidelity-Güte für satten, kristallklaren und detailreichen Sound sorgen soll. Zudem gibt es Unterstützung für 360 Grad Surround-Sound (Spatial Audio).

Über die Companion-App könnt ihr u. a. Equalizer-Presets für über 200 Spiele in Echtzeit anpassen, was beispielsweise die Ortung von Gegnern noch exakter erlauben soll. In einem Test von GamingTrend wurde dies als der “größte Cheat-Code der Branche“ bezeichnet.

Per Parallelbetrieb mit 2,4-GHz-Funkempfänger und Bluetooth lassen sich auch mehrere Audioquellen individuell steuern und gleichzeitig nutzen, sodass ihr beispielsweise Spielaudio über USB und Musik oder Anrufe über Bluetooth von einem Mobilgerät empfangen könnt.

Außerdem soll das KI-gestützte Mikrofon Hintergrundgeräusche zuverlässig auszublenden, während der Akku mit bis zu 50 Stunden Laufzeit und Schnellladefunktion in 15 Minuten wieder Power für 6 Stunden liefern soll. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 für nur 158,99 Euro statt 199,99 Euro UVP bei Amazon

So gut ist das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 im Test

In oben erwähnten Test der Webseite GamingTrend wurde das SteelSeries Arctis Nova 7X Gen 2 auf den Prüftstand gestellt und mit einer Wertung von 95 Prozent sehr gut bewertet:

Ich kann nicht anders, als weiterhin ein Headset von SteelSeries zu empfehlen. Es handelt sich um hochwertige Produkte, die neue Maßstäbe setzen, und die Verbesserungen gegenüber dem bereits großartigen Nova 7 im Arctis Nova 7 Gen 2 machen es noch lohnenswerter. Würden Sie sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben? Wenn Sie den ersten Platz erreichen wollen, hilft Ihnen das Nova 7 Gen 2 dabei. GamingTrend

Pro Weltklasse-Komfort

phänomenaler Klang, verstärkt durch Sonar

hervorragende Akkulaufzeit

hervorragende Kompatibilität (überall einsetzbar) Contra Mikrofon nur überdurchschnittlich

