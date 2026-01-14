Ultraleicht und ultraschnell: Eine der besten E-Sport-Mäuse günstig wie nie!

Ihr wollt euer Gameplay auf E-Sport-Niveau treiben? Dann ist diese Gaming-Maus von Corsair zum Tiefstpreis genau das Richtige für euch.

Mit der Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless gibt es gerade eine sehr gut bewertete Gaming-Maus für den E-Sport-Einsatz in Schwarz oder Weiß bei Amazon um 27 Prozent reduziert im Angebot.

Die schwarze Variante der E-Sport-Maus bekommt ihr alternativ gerade auch bei MediaMarkt und bei Saturn versandkostenfrei zum Tiefstpreis, nicht jedoch das weiße Modell.

Die erst im Herbst letzten Jahres veröffentlichte Gaming-Maus gab es bisher noch nicht günstiger. Das befristete Angebot bei Amazon gilt bis zum 25. Januar oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Das bietet die Gaming-Maus Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless

Ultraleicht ist die kabellose Sabre v2 Pro Ultralight Wireless dank eines Gewichts von gerade mal 36 Gramm, während Corsairs Marksman-S-Sensor mit bis zu 33.000-DPI-Tracking, 750-IPS-Geschwindigkeit, 50-G-Beschleunigung sowie 8.000 Hertz Abtastrate für ultraschnelle Performance sorgt.

Die Maus setzt auf taktile mechanische Tastenschalter für bis zu 100 Millionen Klicks Lebensdauer, während der Akku je nach Betriebsmodus bis zu 70 Stunden Laufzeit mit einer Ladung verspricht. DPI, Makros und Tasten lassen sich ohne Software über Corsairs Web Hub anpassen.

Mit dabei sind auch ein zusätzliches Griffband zur Anpassung für mehr Grip und Ersatz-Skates für die Mausfüße. Im Lieferumfang gibt es außerdem den 8-KHz-USB-Funkempfänger sowie ein Adapterkabel mit USB-C auf USB-A zum Aufladen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Maus Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless in Schwarz oder Weiß bei Amazon für nur 79,99 Euro statt 109,99 Euro UVP (-27 Prozent, Tiefstpreis)

Rezensionen und Test: “Eine der leichtesten und besten Gaming-Mäuse für E-Sportler”

Nicht nur in über 100 Rezensionen bei Amazon kommt die Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless durchschnittlich mit 4,2 von 5 Sternen fast durchweg gut an.

Auch im Fachtest bei PC Games Hardware gab es mit der Gesamtnote 1,3 eine sehr gute Wertung und den Titel als “eine der leichtesten und besten Gaming-Mäuse für E-Sportler“.

Die Corsair Sabre V2 Pro darf bei den E-Sports-tauglichen Gaming-Mäusen mitspielen und qualifiziert sich dafür nicht nur mit ihrem geringen Gewicht und ihrer Form, sowie der damit verbundenen sehr guten Ergonomie für alle Griffstile und Handgrößen. Auch bei der Technik, Ausstattung und Abtastung steht sie auf einer Stufe mit den deutlich schwereren Mitbewerbern. In Anbetracht des Gebotenen verlangt Corsair mit 110 Euro nicht zu viel. […] PC Games Hardware

Pro nur 36 g Gewicht

kabellos

8.000 Hz Polling-Rate

Ergonomie für alle Griffstile und Handgrößen

Präzisionssensor mit minimaler Latenz

nur 1,1 mm Hubhöhe Contra keine Mikrocontroller-Einstellungen zu Hubhöhe oder Kallibrierung

kein RGB und kein Bluetooth

