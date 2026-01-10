Nicht alle Hardware wird teurer: Diese günstige Gaming-CPU mit X3D ist erst kürzlich erschienen – und jetzt reduziert bei Amazon!

RAM, SSDs und Grafikkarten befinden sich bekanntlich preislich im Aufwind. Doch diese günstige Gaming-CPU beweist, dass es auch anders geht.

Während andere Hardware teurer wird, gibt es mit dem Ryzen 5 7500X3D aktuell eine erst vor Kurzem erschienene Gaming-CPU für AMDs aktuelle AM5-Plattform im Angebot bei Amazon jetzt um 18 Prozent reduziert im Angebot und damit deutlich attraktiver als noch zur Markteinführung.

So günstig gab es das erst seit letzten November erhältliche Modell aus AMDs Zen-4-Generation bisher noch nicht. Die CPU mit dem in Spielen auftrumpfenden 3D V-Cache gilt neben dem etwas höher taktenden 7600X3D als günstige Einstiegslösung im Vergleich zu Ryzen 7 7800X3D oder 9800X3D.

Der Sechskernprozessor mit 12 Threads, bis zu 4,5 GHz und dem gefeierten Stapel-Cache von AMD ist schnell genug für aktuelle Spiele. Dabei hat er eine geringe Leistungsaufnahme (TDP) von gerade mal 65 Watt und bietet auch eine integrierte Grafikeinheit. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-CPU Ryzen 5 7500X3D für 228,36 Euro statt 279,90 Euro UVP (-18 Prozent, Tiefstpreis!)

Im Test: So gut ist der Ryzen 5 7500X3D als Gaming-CPU

AMDs jüngster X3D-Prozessor war unter anderem bei PC Gamer im Test und bietet demnach “alle Gaming-Vorteile von 3D V-Cache zu einem angemessenen Preis“. Als Wertung wurden bemerkenswerte 86 von 100 Punkten vergeben, wobei es abseits des Einführungspreises wenig zu meckern gab.

Zwar reichen 269 US-Dollar aus, um Zweifel am Titel „preisgünstige Gaming-CPU” aufkommen zu lassen, doch die Gaming-Leistung des 7500X3D ist dennoch so überzeugend, dass er ein ernstzunehmendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

In den Gaming-Benchmarks kommt er dem teureren (und mittlerweile schwer zu findenden) 7600X3D verdammt nahe und lässt dabei viele Nicht-X3D-CPUs weit hinter sich.

PC Gamer
Pro
  • hervorragende Gaming-Leistung
  • entspannt unter Last
  • geringer Stromverbrauch
Contra
  • für einen Sechs-Kern-Chip anfangs recht teuer
  • leicht unterdurchschnittliche Produktivitätswerte
Weitere Angebote: Star-Wars-Spiel, OLED-TV mit Smartphone, Samsung-Soundbar und RAM-Adapter

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind aktuell unterschätztes Open-World-Spiel von Star Wars supergünstig im Angebot und ein 77 Zoll großer 4K-OLED-TV, den es nicht nur zum Tiefstpreis gibt, sondern nur noch für kurze Zeit auch mit Gratis-Smartphone.

Außerdem bekommt ihr ein gutes Soundbar-Einstiegsmodell von Samsung zum Tiefstpreis schon für unter 80 Euro und einen RAM-Adapter als vergleichsweise günstige Abhilfe für die derzeitige DDR5-Speicherkrise.

