Diese Gaming-CPU kostet nur halb so viel wie der AMD Ryzen 7 9800X3D und kann trotzdem mithalten!

Diese Gaming-CPU ist bei Mindfactory ein richtiger Schnapper und besitzt auch einen großen L3-Cache von 96 MB.

Euer Rechner hat einige Generationen überdauert, und ihr denkt über ein komplettes Upgrade nach? Dann gibt es einen Lichtblick am Markt: Der AMD Ryzen 5 7600X3D. Dieser kostet nur halb so viel wie der Ryzen 7 9800X3D und steht ihm in der reinen Gaming-Performance kaum in etwas nach. Profitiert von einem Turbotakt von bis zu 4,70 GHz und dem großen L3-Cache von 96 MB. Nutzt hierfür den Sparpreis bei Mindfactory.

Eigenschaft Beschreibung Modell AMD Ryzen 5 7600X3D Kerne 6 Grundtaktfrequenz 4.10 GHz Max. Turbotakt 4.70 GHz Sockel AM5 L2 Cache 6x 1MB L3 Cache 96MB Threads 12 Leistungsaufnahme (TDP) 65 Watt

Vergleich mit der stärksten Gaming-CPU

Bei der Gaming-Performance ist der Ryzen 5 7600X3D knapp 17 bis 18 Prozent weniger gut. Dies ist kein gewaltiger Unterschied. Trotzdem bezahlt ihr für die aktuelle TOP-CPU im Schnitt doppelt so viel.

Außerdem ist der Ryzen 5 7600X3D mit einer geringen TDP von nur 65 Watt äußerst effizient. Im Gegensatz hat der Ryzen 7 eine TDP von 120 Watt.

Die Gaming-CPU kann beim Ryzen 7 9800X3D mithalten

Beim L3-Cache nehmen sich beide nichts. Wohingegen der Ryzen 7 deutlich besser ist, ist die Multi-Core-Leistung von knapp über 30 Prozent. Wenn ihr also mehr Dampf in der Produktivität sucht, solltet ihr lieber warten, bis sich der Preis senkt.

Andernfalls ist der Ryzen 5 7600X3D ein wahrer Geheimtipp für Sparer, die eine hohe Leistung suchen, aber zugleich nicht zu viel ausgeben wollen.

Eine unwiderstehliche Gaming-CPU mit reichlich Power

Mit sechs Kernen, die jeweils mit einer Grundtaktfrequenz von 4.10 GHz arbeiten, bietet euch der Ryzen 5 eine fulminante Leistung, die euch durch jede Aufgabe führt.

Doch wenn es darauf ankommt, kann er noch mehr: Der maximale Turbotakt von 4.70 GHz lässt euch selbst bei den intensivsten Workloads nicht im Stich.

Ihr bekommt viele Top-Eigenschaften für wenig Geld

Der Sockel AM5 macht diesen Prozessor zukunftssicher und bereit für die derzeitigen Top-Mainboards und Technologien.

Mit einem L2 Cache von 6x 1MB und einem großzügigen L3 Cache von 96MB stellt der Ryzen 5 sicher, dass Daten schnell zugänglich sind und Verzögerungen minimiert werden. Dies bedeutet flüssigere Abläufe und eine reaktionsschnelle Performance.

Dank seiner Unterstützung für 12 Threads meistert er Multitasking-Aufgaben mit Bravour. Ihr könnt problemlos zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln oder mehrere Programme gleichzeitig ausführen, ohne einen Leistungsabfall zu bemerken.

Findet viele Top-Angebote auf unserer Deals-Seite. Sucht ihr nach fulminanten SSDs, ultrastarken Grafikkarten oder tollen Gaming-Sales? Hier entdeckt ihr alles, was euer Herz begehrt. Es gibt gelegentlich auch geniale Smartphones und Gaming-Laptops. Schaut regelmäßig rein, um nichts zu verpassen.