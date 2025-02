Der Kindheitstraum aller Star Wars-Fans: Holt euch jetzt eure eigene Arcade-Maschine fürs Wohnzimmer

Schnappt euch die Arcade-Maschine und genießt das pure Retro-Feeling. Aktuell könnt ihr viel Geld bei Amazon sparen.

Das ultimative Arcade-Abenteuer mit dem ARCADE 1UP Star Wars wartet auf euch. Dieses phänomenale Gerät bringt die Magie der originalen Arcade-Versionen der klassischen Star Wars-Spiele direkt in euer Wohnzimmer. Mit einem realistischen Flight-Yoke und integrierten Steuertasten bietet es euch das perfekte Feeling, das einer Zeitreise gleichkommt. Ihr könnt jetzt einen dicken Batzen sparen und von der befristeten Rabatt-Aktion bei Amazon profitieren.

Eigenschaft Beschreibung Spiele Originale Arcade-Versionen von Star Wars, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi Steuerung Realistischer Flight-Yoke und Steuertasten für authentisches Arcade-Feeling Höhe 1,5 Meter (inklusive Sockel) Breite 60,3 Zentimeter Tiefe 29,5 Zentimeter Gewicht 42 Kilogramm Display 17-Zoll-Farbdisplay Audio Zwei Lautsprecher Stromversorgung 230V-Anschluss Aufbau Selbstständiger Aufbau zu Hause möglich

Die Arcade-Maschine bringt den Retro-Zauber direkt zu euch

Stellt euch vor, ihr seid ein Pilot der Rebellenallianz, bereit, gegen die dunklen Mächte des Imperiums zu kämpfen. Der ARCADE 1UP Star Wars lässt euch genau das erleben. Ihr könnt in die ikonischen Spiele “Star Wars”, “Das Imperium schlägt zurück” und “Die Rückkehr der Jedi” eintauchen und eure Fähigkeiten als Pilot unter Beweis stellen. Die Steuerung ist so intuitiv und präzise, dass ihr euch fühlt, als würdet ihr tatsächlich im Cockpit eines X-Wing sitzen.

Holt euch die Arcade-Maschine mit einem 17-Zoll-Farbdisplay

Der 17-Zoll-Farbdisplay ist groß genug, um jede Explosion und jeden Schwertkampf-Augenblick hautnah mitzuerleben. Zwei leistungsstarke Lautsprecher liefern den passenden Soundtrack zu euren Abenteuern und lassen euch noch tiefer in die Welt von Star Wars eintauchen

Einfach aufstellen und loslegen

Mit einer Höhe von 1,5 Metern inklusive Sockel ist dieser Arcade-Automat ein echter Hingucker in jedem Raum. Seine Breite von 60,3 Zentimetern und Tiefe von 29,5 Zentimetern machen ihn kompakt genug, um sich nahtlos in eure Einrichtung einzufügen, ohne dabei an Präsenz zu verlieren.

Trotz seiner robusten Bauweise wiegt er nur 42 Kilogramm und lässt sich problemlos aufstellen. Erschafft euch einen großen Gaming-Raum, der jedem Freund von euch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und perfekt für Partys geeignet ist.

Ein weiterer Vorteil ist seine einfache Handhabung. Mit einem 230V-Anschluss ausgestattet, könnt ihr ihn ohne großen Aufwand selbstständig zu Hause aufbauen. Innerhalb kürzester Zeit seid ihr bereit für euer erstes Abenteuer im Star Wars-Universum.

