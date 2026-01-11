Dieses Set von LEGO Star Wars kann sich wirklich jeder Fan leisten – kostet jetzt nur ein paar Euro

Dieses Set von LEGO Star Wars kann sich wirklich jeder Fan leisten – kostet jetzt nur ein paar Euro
LEGO, insbesondere in Verbindung mit Star Wars, ist bekanntlich gerne teuer. Ein beliebtes Mini-Set gibt es aber jetzt schon für wenige Euro.

Im Mai erscheint mit dem Mandalorianer und Grogu der nächste Star-Wars-Kinofilm und wer sich schonmal auf das Abenteuer einstimmen will, bekommt jetzt ein beliebtes Mini-Set mit den beiden Fan-Lieblingen bei Amazon um 30 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

Das macht zwar nur ein paar Euro aus, lässt den kleinen Bastelspaß aber natürlich nochmal deutlich attraktiver werden. Günstiger gab es das Set auch noch nicht. Den Tiefstpreis bekommt ihr neben Amazon derweil aktuell unter anderem auch bei MediaMarkt.

Das LEGO-Set mit der Modellnummer 75436 liefert euch den Mandalorianer Din Djarin und Grogu (aka “Baby Yoda”) als Minifiguren auf ihrem Speeder Bike, bestehend aus 58 Teilen. Entsprechend der Einfachheit ist es bereits ab 6 Jahren freigegeben und eignet sich auch gut als Geschenk.

Im fertigen Aufbau des Sets fährt Din Djarin am Steuer, während Grogu in einer seitlichen Tasche hinten am Bike sitzt, wobei laut Beschreibung des Herstellers auch das Gewehr des Mandalorianers während “des Flugs” hinten am Speeder befestigt werden kann.

Zudem lässt sich das LEGO-Star-Wars-Set natürlich auch mit weiteren Bausteinen erweitern, während Fans mit der LEGO Builder App sich auch das 3D-Modell drehen, vergrößern und ihren Baufortschritt speichern können. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

LEGO Star Wars: Der Mandalorianer und Grogu auf ihrem Speeder Bike für nur 6,99 Euro statt 9,99 Euro bei Amazon (-30 Prozent, Tiefstpreis)

Mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen kommt das kleine Set auch in den Amazon-Bewertungen gut an. Dort wird es in zwei Rezensionen als empfehlenswert, von guter Qualitität und als günstigste Möglichkeit bezeichnet, um in den Besitz von zwei Minifiguren zu The Mandalorian zu kommen.

Weitere Angebote: Gaming-CPU, Star-Wars-Spiel, Samsung-Soundbar und RAM-Adapter

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind aktuell unter anderem eine günstiger Gaming-CPU von AMDs aus der gefeierten X3D-Modellreihe sowie außerdem ein unterschätztes Open-World-Actionspiel von Star Wars supergünstig im Angebot.

Außerdem bekommt ihr ein gutes Soundbar-Einstiegsmodell von Samsung zum Tiefstpreis schon für unter 80 Euro und einen RAM-Adapter als vergleichsweise günstige Abhilfe für die derzeitige DDR5-Speicherkrise.

