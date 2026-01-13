Der Smartphone-Markt wird gerade von einer echten Underdog-Marke aufgemischt: Nubia! Dieser Geheimtipp fällt nicht nur durch das extrem stylische Retro-Design auf, sondern protzt auch mit Speicherplatz den man sonst nur bei High-End-Geräten findet.

Wenn ihr an Smartphones denkt, habt ihr wahrscheinlich sofort die üblichen Verdächtigen von Samsung, Apple oder Xiaomi im Kopf. Die sind gut, keine Frage – aber optisch oft kaum zu unterscheiden. Wer Lust auf etwas Besonderes hat und dabei nicht gleich ein Monatsgehalt auf den Tisch legen will, sollte sich das aktuelle Angebot bei MediaMarkt genauer ansehen. Das Nubia Focus 2 Ultra 5G ist gerade richtig günstig und sieht auch noch aus wie eine Kompaktkamera aus den 80ern.

Mehr als nur schöne Fassade: Das steckt im Nubia Focus 2 Ultra

Das Erste, was ins Auge springt, ist natürlich das Design. In der Farbe “Forest Green” mit den goldenen Akzenten und dem riesigen Kamera-Modul schreit dieses Handy förmlich “Retro-Charme”. Aber Nubia hat hier keinen Blender gebaut. Unter der Haube steckt solide Technik, die für den aktuellen Angebotspreis von lächerlichen 250 Euro verdammt viel bietet.

Ein echter Hingucker: Das Nubia Focus 2 Ultra hält, was es verspricht!

Besonders spannend für alle, die ihr Handy als Multimedia-Zentrale nutzen: Das Nubia Focus 2 Ultra kommt mit satten 512 GB internem Speicher.

In dieser Preisklasse sind 128 GB Standard, manchmal bekommt man 256 GB. Aber ein halbes Terabyte? Das ist eine echte Ansage. Damit habt ihr genug Platz für hunderte Apps, eure gesamte Musikbibliothek, unzählige Fotos und natürlich auch speicherhungrige Mobile-Games, ohne ständig Daten löschen zu müssen.

Die Highlights auf einen Blick:

Display: 6,8 Zoll mit 120 Hz

6,8 Zoll mit 120 Hz Auflösung: 2392 x 1080 Pixel

2392 x 1080 Pixel Speicher: 512 GB

512 GB Kamera: 50 Megapixel Hauptkamera mit 4K-Video & 32 MP Selfie-Cam

50 Megapixel Hauptkamera mit 4K-Video & 32 MP Selfie-Cam Akku: 5.000 mAh

5.000 mAh verstellbarer Fokusring: um das Retro-Cam Feeling voll auszunutzen könnt ihr den Fokus über den Ring an der Kamera manuell einstellen.

Rundum durchdacht! In wunderschönem “Forest Green” und mit goldenen Details.

Für wen lohnt sich der “Underdog”?

Sind wir ehrlich: Das Nubia Focus 2 Ultra wird kein 1000-Euro-Flaggschiff in Sachen Rechenleistung schlagen. Der verbaute Prozessor ist ein solider Arbeiter, aber kein High-End-Sprinter. Aber genau hier liegt der Punkt: Ihr zahlt nicht für Features, die ihr im Alltag eh kaum nutzt.

Wenn ihr ein zuverlässiges Alltags-Smartphone sucht, das 5G beherrscht, fantastisch aussieht und dessen Speicher ihr im normalen Gebrauch kaum voll bekommt, ist das hier ein No-Brainer.

Gerade das 120Hz-Display ist ein Feature, auf das man, einmal daran gewöhnt, nicht mehr verzichten möchte. Animationen wirken flüssiger, die Bedienung fühlt sich direkter an – das wertet das gesamte Nutzungserlebnis massiv auf. Dazu kommt eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die dank KI-Unterstützung und 4K-Videoaufnahme mehr als nur Schnappschüsse liefert. Die 32-MP-Frontkamera sorgt zudem dafür, dass ihr in Video-Calls oder auf Selfies immer scharf getroffen seid.