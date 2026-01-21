Ihr wollt Sound, den man nicht nur hört, sondern in der Magengrube spürt? Die JBL Partybox Stage 320 ist ein 240-Watt-Monster auf Rädern – und bei MediaMarkt gerade massiv im Preis gefallen. Die JBL Partybox Stage 320 ist kein normaler Lautsprecher, sondern eine mobile Abrissbirne.

JBL nennt es “Pro Sound”, aber eigentlich ist es schlicht und ergreifend massivste Power auf den Ohren. Mit 240 Watt RMS (Root Mean Square, also echte Dauerleistung, kein Marketing-Quatsch) liefert die JBL Partybox Stage 320 genug Druck, um nicht nur das Wohnzimmer, sondern einen ganzen Tennisplatz zu zerlegen. Bei MediaMarkt ist das gute Stück gerade sensationell günstig und heizt euch über die verbleibenden kalten Tage ordentlich ein.

Maximale Power, minimaler Aufwand

Festivalgänger kennen diese Box nur zu gut. Sie ist das absolute Nonplusultra des Um-sechs-in-der-Früh-geweckt-Werdens, um das erste Dosenbier zu öffnen. Ihr merkt, ich träume schon von Sommer und Livemusik, aber die Stage 320 kann schon mal zum Träumen anregen.

Zwei 6,5-Zoll-Tieftöner sorgen für Bässe, die Hosenbeine zum Flattern bringen. Eine KI-Analyse optimiert dabei in Echtzeit den Output, damit auch bei maximaler Lautstärke nichts verzerrt. Der Akku hält stolze 18 Stunden und ist — was viel wichtiger ist — austauschbar. Wenn ihr also vorhabt, das ganze Wochenende auf dem Festival-Campingplatz durchzufeiern, könnt ihr einfach einen Ersatz-Akku (separat erhältlich) reinwerfen. Das Feature stirbt bei moderner Tech leider aus, hier ist es am Start.

Ja, das Ding wiegt knapp 16,5 kg. Aber dank der breiten, robusten Rollen und dem Teleskopgriff zieht ihr die Box entspannt hinter euch her wie einen Reisekoffer. Mit dem Auracast könnt ihr die Box kabellos mit anderen aktuellen JBL-Lautsprechern koppeln. Perfekt, wenn ein Kumpel auch so ein Teil hat und ihr Stereo-Sound wollt. Dazu gibt es zwei Eingänge für Mikrofone oder Gitarre, falls die Session mal eskaliert.

Lohnt sich die Monsterbox?

JBL-Produkte sind extrem preisstabil. Die UVP der Stage 320 liegt bei 599,99 Euro. Dass ein aktuelles Modell dieser Leistungsklasse bei einem großen Händler wie MediaMarkt direkt auf 444 Euro rutscht,passiert nicht gerade oft. Ihr spart hier stolze 25 Prozent.

Wenn ihr nur leise Podcasts zum Einschlafen hört, ist das hier definitiv Overkill. Aber wenn ihr einen Speaker sucht, der eure Partys trägt, beim Zocken für Kino-Atmosphäre sorgt und dabei dank IPX4-Spritzwasserschutz auch mal einen Regenschauer überlebt, ist das mein Preis-Leistungs-Sieger der Woche.