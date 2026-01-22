Brandneu und günstiger: Gaming-Laptop mit RTX 5090 sprengt Preisgrenze

Gaming-Laptops mit GeForce RTX 5090 sind normalerweise nicht so günstig zu haben, doch ein neues Modell von Captiva unterbietet die Konkurrenz deutlich.

So ziemlich alle Gaming-Laptops mit Nvidias mobiler GeForce RTX 5090 kosten aktuell weit über 3.000 Euro, doch der erst seit wenigen Tagen verfügbare Captiva Ultimate Gaming R95-060GE unterschreitet diese Preisgrenze derzeit um 10 Prozent reduziert im Angebot bei Galaxus.

Neben dem mobilen Top-Grafikchip mit 150 Watt Total Graphics Power (TGP) bietet das bestens für aktuelle Spiele geeignete Modell außerdem einen 16-Kern-Prozessor in Form von AMDs Ryzen 9 9955HX, 32 GByte DDR5-RAM sowie eine vergleichsweise große SSD mit 2 TB und Windows 11.

Zudem gibt es ein helles und farbstarkes IPS-Display im 16:10-Format mit 2.560 × 1.600 Pixeln und 300 Hz. Zu den übrigen Features gehören unter anderem eine RGB-beleuchtete Tastatur, Lautsprecher mit Nahimic Audio und ein großer Akku mit rund 100 Wattstunden. Weitere Details findet ihr bei Galaxus.

Captiva Ultimate Gaming-Laptop R95-060GE mit RTX 5090 für nur 2.999 Euro statt 3.341 Euro bei Galaxus

Andere Gaming-Laptops mit RTX 5090 deutlich teurer

Bei Amazon gibt es unter anderem auch noch eine Variante der neuen RTX-5090-Laptops von Captiva mit Intel-Prozessor zum aktuell niedrigsten Preis sogar noch etwas günstiger, allerdings mit nur 16 GByte Arbeitsspeicher und 500-GB-SSD ohne Windows, was der ziemlich geringfügige Aufpreis bei Galaxus locker wett macht.

Damit stellt der deutsche Hersteller Captiva aus der Nähe von München hierzulande aktuell die günstigsten Gaming-Laptops mit Geforce RTX 5090 überhaupt. In dem Preisbereich tummeln sich sonst für gewöhnlich die meisten Modelle mit der etwas schwächeren Mobilversion der GeForce RTX 5080.

Die nächstgünstigste Konkurrenz in Form von Acers Predator Helios 16 AI bei Galaxus, Medions Erazer Beast 18 X1 bei Notebooksbilliger und Gigabytes Aorus Master 16 bei Amazon startet indes erst zwischen rund 3.600 und 4.000 Euro. Angesichts der Hardware-Krise wird dies wohl alsbald auch nicht besser.

