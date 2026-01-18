Tablet zum Tiefstpreis: Günstige Konkurrenz zu iPad und Co. jetzt bei Amazon reduziert

Wer auf der Suche nach einem guten und günstigen Tablet ist, sollte sich jetzt das Lenovo Idea Tab inklusive Eingabestift näher anschauen.

Dass ein gutes Tablet nicht so teuer sein muss, wie ein iPad von Apple, beweist zurzeit das Lenovo Idea Tab, das es im befristeten Angebot bei Amazon aktuell um 20 Prozent reduziert gibt im Vergleich zur Preisempfehlung.

Das erst im vergangenen Herbst veröffentlichte und beliebte Modell gab es bisher noch nicht günstiger. Laut Amazon ist das Angebot auch stark nachgefragt und gilt nur bis zum 26. Januar oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Das bietet das Lenovo Idea Tab

Das aktuelle Idea Tab von Lenovo setzt auf ein 11 Zoll großes IPS-Display im 16:10-Format mit scharfen 2.560 x 1.600 Bildpunkten und flüssigen 90 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Im Inneren werkelen ein MediaTek-Prozessor mit acht Kernen nebst 8 GByte Arbeitsspeicher sowie per microSD erweiterbarer Festspeicher mit 128 GByte, die ausreichende Alltagsleistung bieten.

Mit dem Lenovo Tab Pen gibt es außerdem einen Eingabestift gleich dazu, der bei der Konkurrenz häufig extra kostet. Zudem bietet das Android-15-Tablet vier Dolby-Atmos-Lautsprecher.

Obendrein soll der 7.040 mAh große Akku das Tablet selbst bei längerer Nutzung durch den ganzen Tag führen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Lenovo Idea Tab (TB336FU) für nur 159 Euro statt 199 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist das Lenovo Idea Tab

In den Amazon-Rezensionen kommt das Lenovo Idea Tab durchschnittlich mit 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an und wurde allein im letzten Monat über 1.000 Mal gekauft. Gelobt werden vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis und Ausstattung.

Auch im Fachtest bei Heise Online konnte das günstige Lenovo-Tablet überzeugen und hat dort 4,5 von 5 Sterne als Testwertung eingefahren.

[…] Wer ein möglichst preiswertes und dennoch aktuelles Android-Tablet zum Streamen, Surfen oder für einfache Spiele sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen. Heise Online

Pro fairer Preis

gute Verarbeitung

scharfes LCD Contra Bloatware vorinstalliert

wenige Software-Updates

mäßiger Stift

Weitere Angebote: Gaming-Monitor, -Maus, LEGO Star Wars und X3D-CPU

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind ein gut bewerteter Gaming-Monitor noch für kurze Zeit für nur 99 Euro sowie eine der leichtesten und besten Gaming-Mäuse für E-Sports zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es ein kleines und beliebtes LEGO-Set zum Mandalorianer aus Star Wars zum Tiefstpreis, ebenso wie eine noch recht neue Gaming-CPU von AMD mit X3D-Cache reduziert.