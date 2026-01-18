Tablet zum Tiefstpreis: Günstige Konkurrenz zu iPad und Co. jetzt bei Amazon reduziert

DealsTech
2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Tablet zum Tiefstpreis: Günstige Konkurrenz zu iPad und Co. jetzt bei Amazon reduziert
Anzeige

Wer auf der Suche nach einem guten und günstigen Tablet ist, sollte sich jetzt das Lenovo Idea Tab inklusive Eingabestift näher anschauen.

Dass ein gutes Tablet nicht so teuer sein muss, wie ein iPad von Apple, beweist zurzeit das Lenovo Idea Tab, das es im befristeten Angebot bei Amazon aktuell um 20 Prozent reduziert gibt im Vergleich zur Preisempfehlung.

Das erst im vergangenen Herbst veröffentlichte und beliebte Modell gab es bisher noch nicht günstiger. Laut Amazon ist das Angebot auch stark nachgefragt und gilt nur bis zum 26. Januar oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Jetzt zum Tablet bei Amazon!

Das bietet das Lenovo Idea Tab

Das aktuelle Idea Tab von Lenovo setzt auf ein 11 Zoll großes IPS-Display im 16:10-Format mit scharfen 2.560 x 1.600 Bildpunkten und flüssigen 90 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Im Inneren werkelen ein MediaTek-Prozessor mit acht Kernen nebst 8 GByte Arbeitsspeicher sowie per microSD erweiterbarer Festspeicher mit 128 GByte, die ausreichende Alltagsleistung bieten.

Mit dem Lenovo Tab Pen gibt es außerdem einen Eingabestift gleich dazu, der bei der Konkurrenz häufig extra kostet. Zudem bietet das Android-15-Tablet vier Dolby-Atmos-Lautsprecher.

Obendrein soll der 7.040 mAh große Akku das Tablet selbst bei längerer Nutzung durch den ganzen Tag führen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Lenovo Idea Tab (TB336FU) für nur 159 Euro statt 199 Euro UVP bei Amazon
Lenovo Idea Tab (TB336FU) für nur 159 Euro statt 199 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist das Lenovo Idea Tab

In den Amazon-Rezensionen kommt das Lenovo Idea Tab durchschnittlich mit 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an und wurde allein im letzten Monat über 1.000 Mal gekauft. Gelobt werden vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis und Ausstattung.

Auch im Fachtest bei Heise Online konnte das günstige Lenovo-Tablet überzeugen und hat dort 4,5 von 5 Sterne als Testwertung eingefahren.

[…] Wer ein möglichst preiswertes und dennoch aktuelles Android-Tablet zum Streamen, Surfen oder für einfache Spiele sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Heise Online
Pro
  • fairer Preis
  • gute Verarbeitung
  • scharfes LCD
Contra
  • Bloatware vorinstalliert
  • wenige Software-Updates
  • mäßiger Stift
Jetzt zum Tablet bei Amazon!

Weitere Angebote: Gaming-Monitor, -Maus, LEGO Star Wars und X3D-CPU

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Nur noch bis Sonntag: Gaming-Monitor von MSI für 99 Euro – Tiefstpreis!
von Norman Wittkopf
Mehr zum Thema
Eine der leichtesten und besten Gaming-Mäuse für E-Sports jetzt günstig wie nie!
von Norman Wittkopf
Mehr zum Thema
Dieses Set von LEGO Star Wars kann sich wirklich jeder Fan leisten – kostet jetzt nur ein paar Euro
von Norman Wittkopf
Mehr zum Thema
Nicht alle Hardware wird teurer: Diese günstige Gaming-CPU mit X3D ist erst kürzlich erschienen – und jetzt reduziert bei Amazon!
von Norman Wittkopf

Mit dabei sind ein gut bewerteter Gaming-Monitor noch für kurze Zeit für nur 99 Euro sowie eine der leichtesten und besten Gaming-Mäuse für E-Sports zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es ein kleines und beliebtes LEGO-Set zum Mandalorianer aus Star Wars zum Tiefstpreis, ebenso wie eine noch recht neue Gaming-CPU von AMD mit X3D-Cache reduziert.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k weibliche Custodes 2026 titel

Warhammer 40.000 zeigt neue Modelle und sorgt für Aufschrei, einige Fans drohen sogar, ihre Armeen zu verkaufen

The Witcher 3 Titel title

Fans bringen offizielle Inhalte zu The Witcher 3 zurück, die ihr noch nie gesehen habt, inklusive einer Szene mit Yeneffer

Pokemon GO teurer Kampf Riffex

Bewaffnete Räuber überfallen Pokémon-Geschäft, erbeuten Waren im Wert von 100.000 US-Dollar

Diablo 4 Spiritborn schaut auf brennende Gegner Titel

Spieler meinen, Diablo 4 sei gerade so gut wie noch nie und ein Feature sticht besonders hervor

Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.