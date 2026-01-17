Nur noch bis Sonntag: Gaming-Monitor von MSI für 99 Euro – Tiefstpreis!

Einen gut bewerteten und supergünstigen Gaming-Monitor von MSI könnt ihr euch nur noch für kurze Zeit zum Tiefstpreis bei Amazon sichern.

Dass ein guter Gaming-Monitor nicht viel kosten muss, beweist aktuell der MSI MAG 27C6F, den es im Angebot bei Amazon gerade um 24 Prozent reduziert gibt und damit schon für unter 100 Euro.

Günstiger gab es das Modell bisher noch nicht. Allerdings gilt das Angebot nur noch bis zum 18. Januar oder solange der Aktionsvorrat reicht und ist laut Amazon stark nachgefragt.

Das bietet der günstige Gaming-Monitor MSI MAG 27C6F

Auf 27 Zoll Bildschirmdiagonale (68,6 cm) bietet der MSI MAG 27C6F eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD) mit einem schnellen Rapid-VA-Panel, das niedrige 0,5 Millisekunden Reaktionszeit (Grau zu Grau) und flotte 180 Hertz Bildwiederholfrequenz bietet.

Mit 250 cd/​m² gehört es zwar nicht zu den hellsten Displays, ist aber mit 8 Bit Farbtiefe plus FRC recht farbstark, was sich auch in 93 Prozent Abdeckung des sRGB-Farbraums widerspiegelt und bietet überdies HDR-Ready-Support für mehr Details in dunkleren Bereichen mit dynamischem Kontrast.

Zudem handelt es sich bei dem auch konsolentauglichen Bildschirm um ein gebogenes Curved-Display (1500R), was mehr Immersion beim Zocken verspricht. Ebenfalls mit an Bord ist Adaptive Sync zur Bildsynchronisation bei unterstützten Grafikkarten. Weitere Details findet ihr bei Amazon.

Günstiger Gaming-Monitor MSI MAG 27C6F für nur 99 Euro statt 129,95 Euro bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist der MSI MAG 27C6F Gaming-Monitor

In den Amazon-Rezensionen zum MSI MAG 27C6F kommt dieser fast immer gut weg. Gelobt werden dabei vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis und Bildqualität. Nur einige wenige Käufer hatten sich von dem Modell mehr erhofft.

[…] Für mich ein toller und wertiger Monitor mit spitzem Bild. […] […] Ein gut durchdachtes Produkt, großes Lob an die Produktentwickler von MSI! […] […] Für den Preis bekommt man hier wirklich viel geboten. Klare Kaufempfehlung für Gamer, die einen schnellen, curved Monitor suchen! […] Amazon-Rezensionen zum MSI MAG 27C6F

Auch die Webseite Testberichte.de hat sich den günstigen Gaming-Monitor näher angesehen und mit der Note 1,5 als sehr gut bewertet. Demnach bietet das Budget-Modell ein Gaming-taugliches Panel im Curved-Design zum fairen Preis, wobei die Konkurrenz mit mehr Helligkeit und Sync-Funktionen punkte, jedoch sei der MSI MAG 27C6F trotzdem eine solide für Wahl für Einsteiger.

Pro spieletaugliches 180-Hz-Panel

kontrastreiche Darstellung

geringer Energieverbrauch Contra geringe Bildschärfe

niedrige Leuchtkraft

nicht höhenverstellbar

