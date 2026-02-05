Es darf auch etwas größer sein: 77 Zoll OLED-TV mit LG-Cashback jetzt günstig wie nie

Es darf auch etwas größer sein: 77 Zoll OLED-TV mit LG-Cashback jetzt günstig wie nie
Mit dem 77 Zoll großen OLED-Fernseher B5 von LG hat Amazon gerade einen sehr gut bewerteten TV-Riesen zum Tiefpreis im Angebot. Dank Cashback-Aktion gibt es sogar noch Geld zurück.

Große OLED-Fernseher mit 77 Zoll kosten normalerweise vergleichsweise viel, doch LGs sehr gut bewertetes Einstiegsmodell B5 bekommt ihr in dieser Größe bei Amazon gerade zum Tiefstpreis reduziert und dazu bei Registrierung noch Geld zurück dank Cashback-Aktion.

So günstig gab es den Fernseher bisher noch nicht. Alternativ sind unterdessen auch noch weitere Größen und TV-Modelle von LG für die aktuelle Geld-zurück-Aktion qualifiziert, die ihr auf der dazugehörigen Shop-Seite findet.

OLED-Einstiegsmodell mit starker Ausstattung: Das bietet der B5-TV von LG mit 77 Zoll

  • 4K Ultra-HD-Auflösung auf rund 2 Metern Bildschirmdiagonale
  • brillante Farben, hohe Kontraste und tiefste Schwarzwerte dank OLED-Panel
  • 120 Hertz Bildwiederholfrequenz
  • HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR10 und Co.
  • 20-Watt-Stereolautsprecher mit Support für Dolby Atmos und DTS:X
  • webOS-25-Betriebssystem mit vielen Smart-TV-Features, darunter Streaming-Dienste, Apps, Sprachassistenz sowie vier Jahre Upgrade-Garantie
  • Gaming-Features, wie HDMI 2.1 für 4K@120 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie Cloud-Spiele-Apps, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync
  • weitere Details gibt es auch bei Amazon
LG OLED-TV B5 in 77 Zoll für 1.449 Euro statt 1.499 Euro bei Amazon (weitere 200 Euro Abzug durch LG-Cashback)
LG OLED-TV B5 in 77 Zoll für 1.449 Euro statt 1.499 Euro bei Amazon (weitere 200 Euro Abzug durch LG-Cashback!)

Rezensionen und Test: So gut wird der LG OLED-TV B5 bewertet

Mit 4,5 von 5 Sternen in über 1.000 Rezensionen kommt die B-Reihe von LG in den Amazon-Bewertungen sehr gut an. Auch im Fachtest bei Hifi.de gab es mit 9,1 von 10 Punkten eine sehr gute Bewertung nebst Kaufempfehlung.

Der LG OLED B5 bleibt in diesem Jahr weiterhin eine tolle Empfehlung, wenn man einen günstigen OLED sucht, der dennoch alles Wichtige mitbringt – und noch beim Bild überzeugen kann.

Hifi.de
Pro
  • Tolle Bildqualität
  • einfaches, aber schönes Design
  • riesige App-Auswahl
  • gute Bedienung mit neuer Fernbedienung
  • 4x HDMI 2.1 mit Support für 120 Hertz, VRR und ALLM
Contra
  • kein HDR10+
  • kein Twin-Tuner
  • einige Anschlüsse für Wandmontage nicht ideal
Weitere Angebote: Mehrwertsteuer-Aktion, WoW: Midnight und Gaming-Monitor

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

Mit dabei ist sind eine neuerliche Mehrwertsteuer-Aktion mit Sparpotenzial bei MediaMarkt sowie ein informatives GameStar-Sonderheft zur neuen World-of-Warcraft-Erweiterung Midnight. Außerdem bekommt einen breiten Gaming-Monitor richtig günstig, der euch mehr beim Zocken sehen lässt.

