Mit dem 77 Zoll großen OLED-Fernseher B5 von LG hat Amazon gerade einen sehr gut bewerteten TV-Riesen zum Tiefpreis im Angebot. Dank Cashback-Aktion gibt es sogar noch Geld zurück.

OLED-Einstiegsmodell mit starker Ausstattung: Das bietet der B5-TV von LG mit 77 Zoll

4K Ultra-HD-Auflösung auf rund 2 Metern Bildschirmdiagonale

auf rund 2 Metern Bildschirmdiagonale brillante Farben, hohe Kontraste und tiefste Schwarzwerte dank OLED-Panel

dank OLED-Panel 120 Hertz Bildwiederholfrequenz

HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR10 und Co.

20-Watt-Stereolautsprecher mit Support für Dolby Atmos und DTS:X

webOS-25-Betriebssystem mit vielen Smart-TV-Features , darunter Streaming-Dienste, Apps, Sprachassistenz sowie vier Jahre Upgrade-Garantie

, darunter Streaming-Dienste, Apps, Sprachassistenz sowie vier Jahre Upgrade-Garantie Gaming-Features , wie HDMI 2.1 für 4K@120 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie Cloud-Spiele-Apps, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync

, wie HDMI 2.1 für 4K@120 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie Cloud-Spiele-Apps, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync weitere Details gibt es auch bei Amazon

LG OLED-TV B5 in 77 Zoll für 1.449 Euro statt 1.499 Euro bei Amazon (weitere 200 Euro Abzug durch LG-Cashback!)

Rezensionen und Test: So gut wird der LG OLED-TV B5 bewertet

Mit 4,5 von 5 Sternen in über 1.000 Rezensionen kommt die B-Reihe von LG in den Amazon-Bewertungen sehr gut an. Auch im Fachtest bei Hifi.de gab es mit 9,1 von 10 Punkten eine sehr gute Bewertung nebst Kaufempfehlung.

Der LG OLED B5 bleibt in diesem Jahr weiterhin eine tolle Empfehlung, wenn man einen günstigen OLED sucht, der dennoch alles Wichtige mitbringt – und noch beim Bild überzeugen kann. Hifi.de

Pro Tolle Bildqualität

einfaches, aber schönes Design

riesige App-Auswahl

gute Bedienung mit neuer Fernbedienung

4x HDMI 2.1 mit Support für 120 Hertz, VRR und ALLM Contra kein HDR10+

kein Twin-Tuner

einige Anschlüsse für Wandmontage nicht ideal

