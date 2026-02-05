Schnäppchenjäger aufgepasst: MediaMarkt und Saturn starten wieder ihre legendäre „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion.
Pünktlich zum Super Bowl starten MediaMarkt und Saturn wieder ihre beliebte "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion. Wenn ihr also schon länger mit einem Upgrade für euer Heimkino, Gaming-Setup oder euren Haushalt plant, solltet ihr definitiv mal vorbeischauen! Als myMediaMarkt- oder mySaturn-Mitglied spart ihr euch 15,966% auf viele ausgewählte Produkte.
Wann läuft die MwSt.-Aktion?
Der Startschuss fällt am 5. Februar 2026 um 20 Uhr, in der App sogar schon ab 6 Uhr morgens. Zeit habt ihr allerdings nur bis zum 9. Februar um 23.59 Uhr. Erfahrungsgemäß sind besonders beliebte Deals deutlich früher vergriffen – schnelles Zuschlagen lohnt sich also!
Wichtig: Die Aktion gilt ausschließlich für registrierte Kunden und nur für teilnehmende Artikel.
Große Auswahl und fette Rabatte
Welche Produkte am Ende tatsächlich Teil der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt sind, zeigt sich wie immer erst mit dem offiziellen Start des Sales. Einige Rahmenbedingungen stehen aber bereits fest: Videospiele selbst werden voraussichtlich erneut ausgeschlossen sein. Auch im Bereich Gaming-Hardware gibt es Einschränkungen – insbesondere VR-Headsets sowie ausgewählte Handhelds zählen offenbar nicht zum Aktionssortiment.
Sehr gute Nachrichten gibt es dafür bei PlayStation: Wir vermuten, dass sowohl die PS5 Slim als auch die PS5 Pro an der Aktion teil. Gleiches gilt für reguläre DualSense-Controller, lediglich einige Sondereditionen sollen außen vor bleiben. Ebenfalls dabei ist offenbar das PlayStation Portal, das sich damit besonders für Sparfüchse lohnt.
Wie sieht es an der Front von Nintendo und XBox aus?
Bei Nintendo ist die Lage etwas offener. Zwar sind Switch-Spiele explizit ausgeschlossen, bei der Nintendo Switch 2 selbst gibt es jedoch bislang keine Einschränkungen. Auch Zubehör wie Joy-Cons oder der Switch Pro Controller könnten somit im Sale landen.
Im Xbox-Lager sieht es ähnlich gut aus: Abgesehen vom Asus ROG Xbox Ally scheint kaum Hardware ausgenommen zu sein. Sowohl Xbox-Konsolen als auch Controller könnten damit Teil der Mehrwertsteuer-Aktion sein.
Das sind trotz allem nur Spekulationen. Was unterm Strich dann in der Aktion im Angebot sein wird, wissen wir spätestens heute Abend.