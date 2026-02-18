Leichte Ohrhörer statt dickes Headset: Tiefstpreis für Gaming-In-Ears von Asus

Viele Spieler setzen auf wuchtige Gaming-Headsets, doch derzeit günstige In-Ear-Kopfhörer von Asus sind eine echte Alternative.

Wenn ihr keine Druckstellen oder warme Ohren beim Zocken mit einem Headset mehr bekommen wollt, solltet ihr euch die Gaming-In-Ears Asus ROG Cetra True Wireless näher anschauen, die es bei Amazon in Weiß gerade für nur 49 Euro im Angebot gibt.

Günstiger gab es die ursprünglich zu einer Preisempfehlung von 130,90 Euro erschienenen Ohrhörer speziell für Spieler bisher noch nicht. Laut Amazon sind allerdings gegenwärtig nur noch 14 Stück auf Lager. Wie lange das Angebot hält, ist also nicht bekannt.

Headset-Alternative: Das bieten die Gaming-In-Ears von Asus

Neben dem Einsatz für unterwegs sollen die Asus-Ohrhörer dank EQs und speziell abgestimmter 10-mm-Asus-Essence-Treiber nebst luftdichter Kammern auch zu Hause als Alternative zu herkömmlichen Gaming-Headsets fungieren können – natürlich je nachdem wie audiophil ihr seid.

Der Gaming-Modus bietet dafür eine bessere Synchronisierung von Audio und Video für wettbewerbsorientierte Spieler, während hybrides Active Noise Cancelation (ANC) Geräusche von innerhalb und außerhalb der Ohrhörer für ein immersives Klangerlebnis erkennt und filtert.

Bei ausgeschaltetem ANC lassen sich die Ohrhörer bis zu 5,5 Stunden mit einer einzigen Ladung nutzen und mit der kabellos aufladbaren Ladehülle um bis zu 21,5 Stunden verlängern. Die Schnellladetechnologie der Ohrhörer lädt in nur 10 Minuten für bis zu 1,5 Stunden.

Zu den Features gehören außerdem unter anderem Virtual-7.1-Surround, RGB-Beleuchtung, einfache Quick-Touch-Bedienelemente und IPX4-Spritzwasserschutz. Weitere Details zur Ausstattung der Asus ROG Cetra True Wireless findet ihr auch bei Amazon.

Headset-Alternative: Gaming-In-Ears von Asus ROG Cetra True Wireless für nur 49 Euro bei Amazon (UVP: 130,90 Euro)

Im Test: So gut sind die Asus ROG Cetra True Wireless

Die Webseite Trusted Reviews hatte die Gaming-Ohrhörer auf dem Prüfstand und im Test mit 4,5 von 5 Stunden fast durchweg für gut befunden:

Die Asus ROG Cetra True Wireless sind großartige Gaming-Ohrhörer. Sie sind leicht und kompakt, sitzen gut und klingen fantastisch. Die zusätzliche Hybrid-ANC-Technologie und die drahtlose Verbindung mit geringer Latenz sind ideal für Gamer, die sich konzentrieren müssen, und dank ihrer Gesamtakkulaufzeit von 27 Stunden halten sie auch lange durch. Man sollte sich nur an die etwas unzuverlässigen Touch-Bedienelemente gewöhnen, die etwas gewöhnungsbedürftig sind. Pro hervorragender Klang mit vielen Details

elegantes Design mit einem Hauch von RGB

hervorragendes hybrides ANC Contra unzuverlässige Touch-Bedienung

Software wirkt etwas billig Trusted Reviews

Weitere Angebote: Top-Tastatur, WoW: Midnight und Ultrawide-Monitor

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine hochwertige Gaming-Tastatur zum Tiefstpreis und ein GameStar-Sonderheft zur WoW-Erweiterung Midnight. Außerdem bekommt ihr einen breiten Gaming-Monitor, der gut und trotzdem günstig ist.