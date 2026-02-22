Asus Gaming-Monitor für unter 90 Euro: Jetzt zum Tiefstpreis schnappen!

Einen besonders günstigen Gaming-Monitor von Asus könnt ihr jetzt im Angebot zum neuen Tiefstpreis ergattern.

Gaming-Monitore können viele hunderte Euro kosten – oder im Falle des ASUS Eye Care VY279HGR, den es gerade um 18 Prozent reduziert im Angebot bei Amazon gibt, auch nur 89,90 Euro.

So günstig gab es das gut bewertete Budget-Modell bisher noch nicht. Indes haben auch MediaMarkt und Saturn aktuell den neuen Tiefstpreis im Angebot.

Für den Preis kann man natürlich kein High-End-Gerät erwarten, aber für nicht zu anspruchsvolle Spieler oder als Zweitmonitor ein durchaus brauchbares Stück Technik.

Günstiger Gaming-Monitor: Das bietet der ASUS Eye Care VY279HGR

Auf 27 Zoll besitzt der günstige Gaming-Monitor von Asus ein IPS-Panel zur Darstellung von 16,7 Millionen Farben mit flüssigen 120 Hertz Bildwiederholrate und Full-HD-Auflösung. Asus’ GameFast-Input verspricht dabei eine geringe Eingabeverzögerung.

Smooth-Motion-Technologie mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde MPRT (Moving Picture Response Time) und Adaptive-Sync sollen derweil Schlieren und Bewegungsunschärfen eliminieren sowie artefaktfreie Bilder produzieren.

Das Panel bietet außerdem einen Betrachtungswinkel von 178 Grad, um aus fast jeder Perspektive eine optimale Bildqualität zu gewährleisten. Zu den Gaming-Features gehört indes auch ein exklusiver GamePlus-Hotkey mit Fadenkreuz-, Timer-, FPS-Zähler- und Display-Ausrichtungsfunktionen.

Zudem schreibt sich der Monitor Augenschonung auf die Fahne, etwa durch Eye-Care-Plus-Technologie mit Color-Augmentation-Modus gegen Farbfehlsichtigkeit, Blaulichtfilter und TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free-Technologie. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Günstiger Gaming-Monitor: ASUS Eye Care VY279HGR für nur 89,90 Euro statt 109 Euro bei Amazon (UVP: 149,90 Euro)

Rezensionen und Test: So gut ist der günstige Gaming-Monitor von Asus

In den Amazon-Rezensionen hat das Modell fast durchgängig 5-Sterne-Bewertungen erhalten, vor allem hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis, Bildqualität und Performance.

Ich nutze den ASUS VY279HGR jetzt seit einigen Wochen am PC und bin wirklich begeistert. Das 120 Hz-Panel liefert ein super flüssiges Bild – gerade bei schnellen Spielen merkt man den Unterschied sofort. Die 1 ms Reaktionszeit und AdaptiveSync sorgen für sauberes Gameplay ohne Ghosting oder Tearing. […] Fazit:

Ein richtig starker Allround-Monitor für Gaming und Home-Office, mit tollen Features zu einem fairen Preis. ASUS liefert hier wieder echte Qualität. Tobias U. bei Amazon

Auch die Webseite Testberichte.de hat sich den Monitor näher angeschaut und mit der Note 1,4 als sehr gut bewertet, wobei folgende Punkte herausgestellt wurden:

Preiswertes Gaming-Display. Der Monitor bietet eine ansprechende Bildwiederholrate von 120 Hz zu einem günstigen Preis, hat jedoch Schwächen bei der Leuchtkraft und Auflösung. Fehlen von modernen Anschlüssen und Extras könnte Käufer abschrecken, aber der niedrige Energieverbrauch ist positiv. Testberichte.de

Pro günstig

120 Hz und gute Reaktionszeiten

niedriger Stromverbrauch Contra eher geringe Leuchtkraft und Bildschärfe

kein DisplayPort

starrer Standfuß nicht höhenverstellbar

