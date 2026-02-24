Der ultimative Begleiter für D&D und Co: Warum dieser modular steckbare Würfelturm gerade zum absoluten Geheimtipp für Rollenspiel-Fans wird

Als Pen&Paper-Rollenspieler oder Tabletop-Fans kennt ihr das Problem: Ein entscheidender Wurf steht an, ihr packt eure besten Würfel dafür und lasst sie mit Schwung über den Spieltisch rollen!

Doch natürlich kullern die Dinger sonst wo hin, werfen Spielfiguren um oder landen gar auf dem Boden. Im schlimmsten Fall verschwinden sie gar unter dem Tisch oder der Couch.

Dann heißt es mühsam nach den Dingern suchen und nochmal alles neu würfeln. Die Mitspieler schauen derweil genervt zu und die Stimmung ist erstmal dahin.

Doch tatsächlich muss das nicht so sein. Und hier kommt ein wunderbares neues Gadget ins Spiel, das von nun an bei jeder meiner Runden ein absolutes Muss ist: der praktische, stylische und günstige LORE Würfelturm!

Kompakt, handlich, robust und einfach cool – Die Features des LORE Würfelturms

Eigentlich spiele und leite ich meine Rollenspiele ausschließlich online, aber da ich nach Jahren der Pause vor kurzem auf eine Con wollte, habe ich mich nach einem Würfelturm umgesehen. Denn das oben erwähnte Problem wollte ich gerade als Spielleiter auf einer Convention voller neuer Spieler auf keinen Fall erleben.

Der LORE Würfelturm hat mich gleich von Beginn an fasziniert, aber wie genial diese Konstruktion ist, hätte ich vor der Con auch nicht gedacht.

Es kommt auf die Größe an! Klein, kompakt und trotzdem groß!

Wenn man als Rollenspieler gern auf Cons ist oder regelmäßig zu den anderen Spielern reisen muss, braucht man vor allem leichtes und kompaktes Zubehör. Sonst schleppt man sich gerade als SL oft mit einer Tasche voller Regelbücher, Würfel, Spielleiterschirm und anderem Kram den Buckel krumm.

Zusammengeklappt ist der “Turm” nur eine kleine Box, in die ihr sogar eure Würfel sicher zum Transport aufbewahren könnt.

Und gerade stylische Würfeltürme aus Resin oder anderen schweren Materialien sind oft zu sperrig und zu schwer, um sie gut zu transportieren. Gerade in diesem Kriterium punktet der LORE Würfelturm besonders.

Er ist aus einer robusten, aber zugleich leichten Holz-Biokunststoff-Gemisch in Deutschland gefertigt und bietet sowohl Stabilität als auch optimale Nutzbarkeit. Daher wiegt das ganze Ding nur 223 Gramm und ist dabei 14,3 cm lang, 8 cm breit und 6 cm tief. Das passt bequem in jede Tasche.

Praktische Handhabung dank Magnet-Stecksystem

»Moment mal!« , mag da der eine oder andere von euch hier einwenden. »Wie kann ein WürfelTURM denn nur 6 cm tief sein?«

Diesen Trick schafft der LORE Würfelturm, indem er in zwei Teilen daherkommt. Für den Transport wird einfach das vertikale Turm-Element in den unteren Teil geschoben. So ergibt sich eine kompakte Box mit den oben genannten Maßen.

Das innovative Magnet-Stecksystem macht die Box ruck-zuck zum Turm und hält bombenfest.

Im Einsatz am Spieltisch steckt man einfach das Turmsegment hochkant in den unteren Teil und schon kann es mit den wilden Würfelwürfen losgehen! Die Gesamthöhe beträgt so 15 cm und durch zwei integrierte Stufen im Turm wird genug Würfelbewegung für ein gutes Zufallsergebnis gewährleistet.

»Ja toll, aber so eine simple Steckverbindung hält doch nicht!« höre ich schon den nächsten – völlig nachvollziehbaren – Einwand. Doch auch hier kann ich aus der Praxiserfahrung Entwarnung geben. Denn die schlauen Köpfe hinter dem LORE Würfelturm haben mit je zwei praktischen Magneten an allen Ecken der jeweiligen Elemente eine solide Fixierung geschaffen.

Selbst massive Metallwürfel kullern problemlos durch den Turm und landen sicher in der Auffangschale.

Einfach die Magnete korrekt aneinander stecken und sie halten fest und sicher, so dass auch schwere Metallwürfel problemlos durch den Turm nach unten rollen und dabei ein herrliches Klappern ertönen lassen. Das ist Musik in den Ohren aller Tabletop- und P&P-Enthusiasten!

Ebenfalls praktisch: Man kann auch ein komplettes Set von Würfeln einfach schon in das Turmsegment legen und dann alles so zusammenstecken, dass die Würfel innen bleiben. So habt ihr gleich noch eine sichere Transportbox!

Der LORE Würfelturm war der heimliche Star der Con

Auf der Con bestand der LORE Würfelturm jede Situation mit Bravour. Sowohl als Spielleiter als auch später als Spieler konnte ich damit alle meine Würfelwürfe schnell, sicher und zufriedenstellend ausführen. Die Auffangschale bot auch für meine dicken Spieleiterwürfel aus Metall genug Platz und es ist schlichtweg unmöglich, Würfel damit zu verlieren und unkontrolliert durch den Raum kullern zu lassen.

Sogar mehrere Würfel haben gut Platz in der mit Filz ausglegten Auffangschale.

Mehr noch, das minimalistische und dabei sehr schicke Design mit den in den Turm eingebrannten Würfeln in Schwertform sowie der mit grünem Filz und Hirschmotiv ausgelegten Würfelschale sprach meine Mitspieler in einer Runde besonders an. Gleich drei von ihnen bestellten noch während des Spiels ebenfalls ihr Exemplar davon.

Wenn ihr also auch diesen genialen Würfelturm euer Eigen nennen wollt, dann zögert nicht länger und schlagt jetzt zu!

