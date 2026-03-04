Mein Lieblings-Rasierer ist bei Amazon gerade unverschämt günstig!

Hand aufs Herz: Wie viele Fehlkäufe stehen bei euch im Badezimmerschrank, die am Ende nie groß zum Einsatz kamen? Ich habe über die Jahre viel ausprobiert, aber bei einem Rasierer bin ich hängen geblieben. Er ist gründlich, sanft, unkompliziert und der Akku hält gefühlt ewig.

Gerade gibt es mein persönliches Must-have bei Amazon im Angebot und ich sage euch, warum sich der Umstieg lohnt.

Warum der OneBlade seit Jahren mein wichtigstes Item im Bad ist

Es gibt viele Rasierer, die mit drölfzig Funktionen werben, aber der Philips OneBlade 360 Face macht genau das, was er soll und das ohne Schnickschnack. Hier sind die Gründe, warum ich – und wahrscheinlich bald auch ihr – nicht mehr ohne ihn auskommt:

Zusätzlich zum Gerät selbst bekommt ihr eine zusätzliche Klinge, einen Kammaufsatz und das USB-Ladekabel.

Trimmen, Stylen, Rasieren mit nur einer Klinge: Der Name OneBlade macht sich hier alle Ehre, denn mit nur einer Klinge kommt ihr hier mit jeder Rasur-Herausforderung klar. Egal ob ihr nur die Konturen eures 3-Tage-Barts schärfen wollt oder das Gesicht komplett glatt macht: Ihr braucht keinen Dschungel an Aufsätzen. Die doppelseitige Klinge ist präzise und dabei sicher und sanft.

Kein Rasurbrand, egal wie hektisch es wird: Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Rasierern schneidet der OneBlade nicht zu nah an der Haut. Das Ergebnis: Keine Rötungen, kein Ziepen und kein lästiger Rasurbrand. Selbst wenn man trocken und ohne Schaum rasiert, funktioniert das Einwandfrei.

Ein Akku, der fast ewig hält: Das aktuelle Modell hält satte 45 Minuten am Stück durch. Da ich ihn meistens nur kurz für die Konturen und die Wangen nutze, muss ich ihn gefühlt nur alle paar Monate(!) mal kurz an die Steckdose hängen. Praktisch: Das Ladekabel passt in jeden USB-Port und kann schnell während des Zockens den Rasierer wieder aufladen.

Nass oder trocken – du entscheidest: Der OneBlade ist wasserdicht nach IPX7. Das heißt, ihr könnt ihn ganz entspannt und ohne Angst vor Beschädigung unter der Dusche nutzen oder ihn danach einfach unter fließendem Wasser reinigen.

Kammaufsatz fürs Stutzen: Wer – wie ich – nicht völlig blank rasiert sein will, sondern den bestehenden Bart stutzen möchte, kann den Kammaufsatz nutzen und so eine einheitliche Länge gewährleisten.

Pro-Tipp aus meiner Erfahrung: Die Klingen halten laut Hersteller etwa 4 Monate. Ich wechsle sie aber meistens erst, wenn das grüne Indikator-Feld wirklich deutlich zu sehen ist. Denn die Dinger halten bis dahin locker durch und rasieren immer noch optimal. Das schont den Geldbeutel massiv!

Wenn ihr also einen Top-Rasierer haben wollt, der sauber sein Werk verrichtet, zuverlässig verfügbar ist und dazu gerade unschlagbar günstig ist, dann schlagt jetzt zu, bevor Amazon diesen Top-Deal wieder entfernt!

