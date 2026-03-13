Perfekt für Eltern: Die preisgekrönten Lern-Apps von Edurino gibt’s supergünstig im Amazon Spring Sale

Kinder sind von Natur aus neugierig und spielen gern. Was sie meist nicht gern tun, sind dröge Dinge aus Büchern oder im Frontalunterricht zu lernen. Doch zum Glück gibt’s heute sinnvolle Lern-Apps, mit denen Kinder schon im Vorschulalter erste Skills beim Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen.

Besonders nützlich sind hier die Apps von Edurino. Die vereinen haptische Figuren (funktionieren so ähnlich wie bei Amiibos oder Tonies) mit einem ergonomischen Stift und einer interaktiven, pädagogisch wertvollen App.

Heißt im Klartext: Die Kids spielen spannende Story-Games, leveln ihren Avatar und lernen ganz nebenbei Lesen, Rechnen, Sprachen, Gestaltung oder sogar die Grundlagen des Programmierens. Dabei gibt’s keine In-App-Käufe, keinen Frust und garantiert sinnvolle Bildschirmzeit.

Kinder-Tablet und gute Kids-Deals im Spring Sale

Ich habe Edurino meinem Sohn mit 5 Jahren gegeben und kurz darauf konnte er sämtliche Buchstaben schreiben, lesen und bis 10 addieren und subtrahieren. Ganz ohne Druck und Stress. Vielmehr musste man ihn geradezu stoppen, damit er nicht den ganzen Tag seine Schul-Skills levelt.

Die folgenden Lern-Apps von Edurino sind gerade sehr günstig im Spring Sale bei Amazon zu haben. Ebenso ein echter Tablet-Geheimtipp, den es mit absurdem Rabatt gibt!

Die 5 besten Edurino-Deals im Frühlings-Sale

Ich habe mich für euch durch den Angebots-Dschungel bei Amazon gewühlt und präsentiere euch die besten Angebote für den Einstieg in Edurino.

1. Das Edurino 3-in-1 Starterset

Wenn ihr noch gar keine Berührungspunkte mit Edurino habt, ist dieses Bundle euer perfekter Start. Es enthält direkt den ergonomischen Eingabestift, der die Feinmotorik schult, sowie drei der beliebtesten Figuren: Mika (Lesen & Schreiben), Robin (Zahlen & Mengen) und Yuki (Kreativität & Malen).

3 Figuren und ein Stift zum Sonderpreis im Starterpaket.

2. Der Endboss für Buchstaben-Muffel: Starterset mit Mika (Erstes Lesen & Schreiben)

Euer Nachwuchs steht kurz vor der Einschulung und das ABC gleicht noch einem ungelösten Rätsel? Füchsin Mika nimmt die Kids an die Hand und führt sie spielerisch durch Reime, Silben und erste Buchstaben.

Erstes Lesen und Schreiben werden hier optimal gefördert.

Das Besondere: Durch die spannende Geschichte merken die Kleinen gar nicht, dass sie gerade lernen. Es ist quasi ein Story-Game mit echtem Mehrwert für das echte Leben. Den praktischen Eingabestift gibt’s obendrein dazu.

3. Mathe-Skills grinden leicht gemacht: Starterset mit Robin (Zahlen & Mengen)

Zahlen von 0 bis 10, geometrische Formen und das Verständnis für Mengen sind die Quests, die Waschbär Robin für eure Kids bereithält. Die Lernwelt baut sich logisch auf und belohnt jeden Fortschritt. Kein Frust, nur pure Motivation! Die App zeigt den Kids interaktiv, wie sie den (im Set enthaltenen) Stift führen müssen, um Aufgaben zu lösen.

Der Start in die Welt der Zahlen gelingt hier spielend einfach.

4. Für kleine Hacker und Tüftler: Figur Luca (Logisches Denken & Coding)

Luca ist (neben der Kreativitäts-Katze Yuki) die Lieblingsfigur meines Sohns und ein absolutes Must-Have für alle Kinder, die gerne logisches Denken und Strukturen ergründen.

Logische Denkaufgaben und Rätsel gibt’s hier.

Luca bringt euren Kids spielerisch die absoluten Basics des Programmierens, Problemlösungen und logisches Denken bei. Rätseln, Knobeln und Codes knacken stehen hier auf der Tagesordnung. Dieses Set enthält lediglich die Figur mit der passenden App, den Eingabestift braucht ihr zusätzlich (beispielsweise aus einem der Starter-Sets)

5. Die epische Lootbox für den Schulstart: Das große Edurino Gesamtpaket

Ihr macht keine halben Sachen und wollt direkt das Endgame für eure Kids erreichen? Das Gesamtpaket liefert euch gleich 5 spannende Lernwelten (Lesen, Zahlen, erstes Englisch, logisches Denken, Kreativität), den ergonomischen Stift und ein super praktisches Sammelmäppchen, damit die Figuren nicht gleich unterm Sofa landen.

Ihr wollt das volle Programm? Hier gibt’s das!

Damit sind eure Kids für die nächsten Jahre optimal gerüstet und können je nach Tagesform entscheiden, welchen “Skilltree” sie heute leveln wollen.

All diese spannenden Lern-Apps sind kindgerecht gestaltet und liefern handfeste Verbesserungen bei den Fähigkeiten eurer Kinder. Wenn ihr also zum absoluten Top-Preis noch ein cooles Ostergeschenk sucht, dann schlagt hier zu!

