Eine der besten Gaming-Mäuse von Logitech bekommt ihr gerade zum Tiefstpreis!

Diese starke Gaming-Maus von Logitech verspricht Performance auf High-End-Niveau und ist jetzt besonders günstig im Angebot.

Die Logitech G Pro X Superlight 2 DEX Lightspeed gehört zu den aktuellen Topmodellen des Herstellers und ist jetzt in verschiedenen Farben um satte 32 Prozent reduziert bei Amazon.

Günstiger gab es die gut bewertete Gaming-Maus bisher noch nicht. Alternativ hat aktuell auch Coolblue den günstigen Tiefstpreis im Angebot.

Das bietet die Logitech G Pro X Superlight 2 DEX Lightspeed

Die Logitech-Maus wurde in Zusammenarbeit mit führenden E-Sportlern entwickelt und lässt sich kabellos per USB-Funkempfänger oder bei Bedarf auch kabelgebunden nutzen.

Dabei bringt das Modell für Rechtshänder gerade mal 60 Gramm Gewicht auf die Waage und bietet fünf programmierbare Tasten, die auf präzise und langlebige mechanisch-optische Schalter setzen.

Mittels Logitechs performantem Hero-2-Sensor kann sie mit bis zu 44.000 dpi und einer Abfragerate von bis zu 8.000 Hz besonders schnell und reaktionsfreudig arbeiten.

Ebenfalls auf der Habenseite stehen eine hohe Beschleunigung von bis zu 888 IPS/88G, während der Akku bis zu 95 Stunden durchhalten soll und mit separatem Zubehör auch induktiv aufladbar ist.

Durch die G-Hub-Software von Logitech und Onboard-Speicher bietet sie obendrein auch noch einige Anpassungsmöglichkeiten. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Maus Logitech G Pro X Superlight 2 DEX Lightspeed in verschiedenen Farben für 114,99 Euro statt 169,99 Euro UVP bei Amazon
Gaming-Maus Logitech G Pro X Superlight 2 DEX Lightspeed in verschiedenen Farben für 114,99 Euro statt 169,99 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist die Logitech-Maus

In den Rezensionen bei Amazon kommt die Maus mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen fast durchweg gut an. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei Tweaktown, konnte sie mit einer sehr guten Testwertung von 94 Prozent beinahe auf ganzer Linie überzeugen.

Wie das Original ist auch die Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 DEX eine leichte Gaming-Maus, die mit ihrem schnörkellosen Design eine beeindruckende reine Gaming-Leistung bietet.

Die großen Unterschiede dieser Variante sind eine ergonomischere Form und ein aktualisierter HERO 2-Sensor.

Tweaktown
Pro
  • hervorragende Gaming-Leistung und Genauigkeit
  • leichtes Gewicht und komfortable ergonomische Form
  • aktualisierter HERO-2-Sensor
  • bis zu 95 Stunden Akkulaufzeit
  • intuitive G Hub-Software
Contra
  • kein DPI-Schalter
  • im Wesentlichen identisch mit der SUPERLIGHT 2
So bekommt ihr aktuell zum Beispiel ein hervorragendes Tablet für Kinder zum günstigen Preis und einen sehr gut bewerteten OLED-TV auf High-End-Niveau von Samsung zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es bei Amazons Frühlingsangeboten diverse Nahrungsergänzungsmittel zum Sparpreis und auch die wohl beste Gaming-CPU in Form des Ryzen 7 9850X3D ist im Preistief.

