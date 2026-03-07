Die aktuell beste Gaming-CPU hat ein neues Preistief erreicht!

AMDs Ryzen 7 9850X3D gilt als die derzeit beste Gaming-CPU überhaupt und ist jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich.

Erst im Januar erschienen, hat der Ryzen 7 9850X3D den Ryzen 7 9800X3D als Spitzenreiter unter den Gaming-CPUs abgelöst. Jetzt bekommt ihr AMDs starken AM5-Prozessor bei Amazon um 11 Prozent reduziert und versandkostenfrei besonders günstig.

Auch Galaxus hat aktuell den günstigen versandkostenfreien Preis, während ihr bei anderen Händlern, wie beispielsweise Alternate, aufgrund der Versandkosten noch etwas teurer kommt. Derweil ist der etwas günstigere AMD Ryzen 7 9800X3D weiterhin der CPU-Bestseller bei Amazon.

König der Gaming-CPUs: So gut ist der Ryzen 7 9850X3D

Der große Trumpf des Ryzen 7 9850X3D in Spielen ist, wie bei allen CPUs aus AMDs X3D-Reihe, der potente 3D-V-Cache, welcher gegenüber der Konkurrenz merklich höhere Bildraten herauskitzeln kann.

Im Vergleich zum bisherigen Primus Ryzen 7 9800X3D taktet das neuere Modell mit bis zu 5,6 GHz nochmal etwas höher und kann so in vielen Spielen ein paar Prozentpunkte Mehrleistung gutmachen.

Dank acht CPU-Kernen und 16 Threads ist er hier ebenfalls gut gewappnet. Mit dabei ist zudem eine integrierte Grafikeinheit, die aber nur bedingt spieletauglich ist. Weitere Details gibt’s auch bei Amazon.

Gaming-CPU Ryzen 7 9850X3D für 454 Euro statt 507,99 Euro UVP bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt die neue CPU mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen gut an und wurde allein im letzten Monat über 200 Mal verkauft. Im Fachtest, zum Beispiel bei Tweaktown, gab es sogar eine Testwertung von satten 95 Prozent.

Der Ryzen 7 9850X3D von AMD ist der neue Gaming-Champion, stellt jedoch nur eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem bereits hervorragenden 9800X3D dar. Tweaktown

Pro Gaming-König

solide Allround-Leistung

Energieeffizienz

volle Overclocking-Unterstützung Contra 499 US-Dollar für acht Kerne teuer

geringe Verbesserung gegenüber dem 9800X3D

Weitere Angebote: Balkongrill, Razer-Maus und -Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Spiele-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein Grill, der sich gut für Balkons eignet und das wichtigste Hardware-Upgrade des Frühlings sein könnte. Ebenfalls mit dabei sind eine perfekt für MMOs geeignete Maus mit 19 programmierbaren Tasten und ein starkes Gaming-Headset von Razer zum Tiefstpreis.