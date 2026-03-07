Die aktuell beste Gaming-CPU hat ein neues Preistief erreicht!

DealsTech
2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Die aktuell beste Gaming-CPU hat ein neues Preistief erreicht!
Anzeige

AMDs Ryzen 7 9850X3D gilt als die derzeit beste Gaming-CPU überhaupt und ist jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich.

Erst im Januar erschienen, hat der Ryzen 7 9850X3D den Ryzen 7 9800X3D als Spitzenreiter unter den Gaming-CPUs abgelöst. Jetzt bekommt ihr AMDs starken AM5-Prozessor bei Amazon um 11 Prozent reduziert und versandkostenfrei besonders günstig.

Auch Galaxus hat aktuell den günstigen versandkostenfreien Preis, während ihr bei anderen Händlern, wie beispielsweise Alternate, aufgrund der Versandkosten noch etwas teurer kommt. Derweil ist der etwas günstigere AMD Ryzen 7 9800X3D weiterhin der CPU-Bestseller bei Amazon.

Jetzt zum Angebot bei Amazon!

König der Gaming-CPUs: So gut ist der Ryzen 7 9850X3D

Der große Trumpf des Ryzen 7 9850X3D in Spielen ist, wie bei allen CPUs aus AMDs X3D-Reihe, der potente 3D-V-Cache, welcher gegenüber der Konkurrenz merklich höhere Bildraten herauskitzeln kann.

Im Vergleich zum bisherigen Primus Ryzen 7 9800X3D taktet das neuere Modell mit bis zu 5,6 GHz nochmal etwas höher und kann so in vielen Spielen ein paar Prozentpunkte Mehrleistung gutmachen.

Dank acht CPU-Kernen und 16 Threads ist er hier ebenfalls gut gewappnet. Mit dabei ist zudem eine integrierte Grafikeinheit, die aber nur bedingt spieletauglich ist. Weitere Details gibt’s auch bei Amazon.

Gaming-CPU Ryzen 7 9850X3D für 454 Euro statt 507,99 Euro UVP bei Amazon
Gaming-CPU Ryzen 7 9850X3D für 454 Euro statt 507,99 Euro UVP bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt die neue CPU mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen gut an und wurde allein im letzten Monat über 200 Mal verkauft. Im Fachtest, zum Beispiel bei Tweaktown, gab es sogar eine Testwertung von satten 95 Prozent.

Der Ryzen 7 9850X3D von AMD ist der neue Gaming-Champion, stellt jedoch nur eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem bereits hervorragenden 9800X3D dar.

Tweaktown
Pro
  • Gaming-König
  • solide Allround-Leistung
  • Energieeffizienz
  • volle Overclocking-Unterstützung
Contra
  • 499 US-Dollar für acht Kerne teuer
  • geringe Verbesserung gegenüber dem 9800X3D
Jetzt zum Angebot bei Amazon!

Weitere Angebote: Balkongrill, Razer-Maus und -Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Spiele-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Steaks, Pizza, Party: Warum dieser Grill das wichtigste Hardware-Upgrade des Frühlings ist
von Jürgen Horn
Mehr zum Thema
19 programmierbare Tasten! Mit dieser Razer-Maus verwandelt ihr euren Daumen in eine unaufhaltsame Makro-Maschine!
von Jürgen Horn
Mehr zum Thema
Starkes Gaming-Headset zum Tiefstpreis: Razer Blackshark V3 jetzt günstig schnappen
von Norman Wittkopf

Mit dabei ist zum Beispiel ein Grill, der sich gut für Balkons eignet und das wichtigste Hardware-Upgrade des Frühlings sein könnte. Ebenfalls mit dabei sind eine perfekt für MMOs geeignete Maus mit 19 programmierbaren Tasten und ein starkes Gaming-Headset von Razer zum Tiefstpreis.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
3
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild zu Europa Universalis 5 Patch 1.1 Rossbach

Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht

Marathon Trailer Screenshot Vandal

Gamer vermissen bei Marathon das, was ARC Raiders besonders macht – Aber die Community zeigt, dass beide Seiten möglich sind

Diablo 2 Resurrected Key Art

Ein uraltes Geheimnis aus Diablo II beschert gerade unfassbar guten Loot

Counter-Strike 2 Charakter Terrorist

Counter-Strike 2 verrät euch den Inhalt eurer Kisten, bevor ihr sie öffnet – Rettet euch aber nicht vor miesen Skins

Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.