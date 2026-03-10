Samsung OLED-TV zum Tiefstpreis: 65 und 55 Zoll gab es hier noch nicht günstiger!

Große und gut bewertete OLED-TVs von Samsung könnt ihr euch im befristeten Angebot gerade zum Tiefstpreis schnappen.

Bei Amazon sind kürzlich die Frühlingsangebote mit vielen Rabatten gestartet. Mit dabei: Samsungs beliebter OLED-Fernseher S90F, der High-End-Niveau zum Mittelklassepreis bietet.

Bis zum 16. März (oder solange der Vorrat reicht) könnt ihr die 65-Zoll-Version reduziert im Angebot zum Tiefstpreis ergattern. Auch die 55-Zoll-Version ist aktuell auf Tiefststand reduziert.

Günstiger gab es die beiden Modelle noch nicht. Alternativ haben aktuell auch MediaMarkt und Saturn die günstigen Preise für die Fernseher im Angebot.

Das bietet der Samsung OLED-TV S90F

Neben scharfer 4K/UHD-Auflösung liefert der S90F dank seines hellen OLED-Panels brillante Farben, hohen Kontrast und tiefes Schwarz. Zudem gibt es bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und HDR-Support mit HDR10+ und Co.

Ebenfalls mit an Bord ist ein 2.1-Audiosystem mit 40 Watt und Support u. a. für Dolby Atmos. Auch über zahlreiche Smart-TV-Funktionen verfügt der Fernseher, darunter diverse Apps, Streaming, USB-Recording und Sprachassistenz.

Für Spiele gibt es wichtige Gaming-Features, darunter HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Samsung OLED-TV S90F in 65 Zoll für nur 1.229 Euro statt 1.299 Euro bei Amazon (UVP: 2.399 Euro)

Rezensionen und Test: So gut ist der OLED-TV von Samsung

In den Amazon-Rezensionen kommt der OLED-TV von Samsung fast durchweg gut an. Auch die Stiftung Warentest hat den Fernseher mit der Testnote 1,7 (“gut”) bewertet, während es beispielsweise bei Techradar.com sogar 5 von 5 Sternen im Test gab.

Der Samsung 65S90F bietet einen Großteil der Leistung des Flaggschiff-OLED-Fernsehers von Samsung zu einem deutlich günstigeren Preis und ist damit ein echter TV-Held des Jahres 2025. Techradar

Pro hervorragende Bildqualität

fantastisches Gaming-Display

außergewöhnliche Konnektivität Contra kein Dolby Vision

Standard-Bewegungseinstellungen nicht hilfreich

gelegentliche Bassverzerrungen

