Samsungs Flaggschiff zum Sparpreis: Das Galaxy S26 Ultra im Amazon Spring Sale!

Pünktlich zum Frühling lässt Amazon die Preise schmelzen wie Schnee in der tiefsten Hölle! Vom 10. bis zum 16. März steigt der große Amazon Spring Sale 2026 und Amazon hat für das Top-Gerät der Android-Smartphone-Welt schon JETZT den Rotstift angesetzt.

Das neue Samsung Galaxy S26 Ultra ist also bereits vor dem offiziellen Sale-Start massiv reduziert. Dieses Handy bietet Top-Qualität, die vor allem für Mobile-Gamer höchste Ansprüche erfüllt.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: Erlebe Raytracing dem Handy, das sich vor keiner Konsole verbergen braucht

Erlebe Raytracing dem Handy, das sich vor keiner Konsole verbergen braucht Privacy Display (Flex Magic Pixel): Zocke ungestört in der Bahn, ohne dass dauernd neugierige Blicke euch stören. Dank der neuen Display-Technologie bleibt dein Screen für naseweise Sitznachbarn fast unsichtbar

Zocke ungestört in der Bahn, ohne dass dauernd neugierige Blicke euch stören. Dank der neuen Display-Technologie bleibt dein Screen für naseweise Sitznachbarn fast unsichtbar 60W Super-Charging: In der Zeit, die ihr für Kaffee und ein paar Daily-Quests braucht, ist dein Akku schon wieder fast voll

Hardware-Overkill für die Hosentasche: Warum das S26 Ultra der neue Mobile-Standard ist

Die S-Serie von Samsung ist seit jeher die Königsklasse der Android-Smartphones und die Ultra-Edition ist davon nochmal das Nonplusultra.

All diese Stats machen das S26 Ultra zum Top-Smartphone!

High-End-Gaming ohne Kompromisse: Der Snapdragon 8 Elite Gen 5

Das Herzstück des S26 Ultra ist der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5 „for Galaxy“. Dieser Prozessor ist nochmal speziell für Samsungs Spitzenmodell optimiert. Für euch heißt das: maximaler Speed bei minimaler Hitzeentwicklung.

Im S26 Ultra stecken zahlreiche starke Features.

Das klappt dank der verbesserten Vapor-Chamber-Kühlung. So hält das Handy die Framerate auch in hitzigen Bosskämpfen stabil, wo andere Geräte längst die Leistung drosseln würden.

Spitzeln zwecklos! Das revolutionäre Privacy Display

Ihr kennt es und ihr hasst es! Stellt euch die folgende Szene vor: Ihr sitzt in der Bahn, macht eure Daily Quests oder chattet mit der Gilde, und der Sitznachbar starrt ungefragt auf euer Display und kommentiert das womöglich auch noch!

Das neue Privacy Display schützt eure Privatsphäre.

Damit ist jetzt Schluss! Mit dem neuen Flex Magic Pixel Feature könnt ihr per Knopfdruck den Sichtwinkel so einschränken, dass der Bildschirm von der Seite betrachtet schwarz oder stark verzerrt erscheint. Euer Bildschirminhalt gehört damit euch und nur euch!

Zocken in der Sonne? Mit Gorilla Armor 2 kein Problem

Das Display kann aber nicht nur unerwünschte Blicke fernhalten, es blockiert sogar lästige Lichtreflexionen. Denn so gern man jetzt im Frühling und Sommer rausgeht, so sehr nervt es, in der Sonne zu stehen und vor lauter Spiegelung nichts mehr zu erkennen.

Das S26 Ultra setzt dem etwas entgegen und nutzt dazu das brandneue Corning Gorilla Armor 2. Dieses spezielle Glas reduziert Spiegelungen um bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Displays.

Kurze Pause, volle Power: 60W Super-Charging

Moderne Monster-Handys haben auch monströsen Energiebedarf. Und gerade neue, starke Akkus brauchen oft lange, um geladen zu werden. Doch auch dafür hat Samsung eine Lösung.

Das aktuelle Flaggschiff hat nun endlich auch 60 Watt Fast Charging. Wenn der Akku also nach einer intensiven Gaming-Session doch mal in den roten Bereich rutscht, reichen 15 bis 20 Minuten an der Steckdose, um wieder genug Saft für die nächsten Stunden Laufzeit zu haben.

All diese Features machen das Samsung Galaxy S26 Ultra zum Top-Gerät für alle anspruchsvollen User und vor allem Gamer, die unterwegs das Maximum aus ihren Games rausholen wollen.

Dieses Top-Handy gibt’s gerade zum Traumpreis auf Amazon, und zwar schon vor dem großen Spring Sales 2026. Greift also schnell zu und verpasst diesen Super-Deal nicht!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.