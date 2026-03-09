Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Riesen-Speicher so günstig wie nie!

Eure Stromrechnung konkurriert mit den Kosten neuer Hardware, weil High-End-PCs und Konsolen am Wochenende im Dauerbetrieb laufen? Dann kommt der Amazon Spring Sale gerade recht. Darin gibt’s das Balkonkraftwerk “Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro” zum Schnäppchenpreis.

Was ist das eigentlich für ein Gerät? Stellt euch die Solarbank 3 als das Kraftwerk-Gehirn für euren Balkon oder eure Terrasse vor. Es kombiniert einen massiven 2,7-kWh-Speicher mit einem extrem leistungsstarken Wechselrichter in einem einzigen, schicken Gehäuse.

High-End-Energie für euer Zuhause: Warum die Solarbank 3 E2700 Pro ein Gamechanger ist

Während herkömmliche Balkonkraftwerke oft an ihre Grenzen stoßen, wenn die Wolken aufziehen oder der Gaming-PC unter Volllast läuft, spielt dieses Gerät in einer eigenen Liga.

Maximale Power & Intelligenz: 4 MPPT-Tracker und 1200W Output

Dank der vier integrierten MPPT-Tracker könnt ihr bis zu acht Solarpanels völlig unabhängig voneinander anschließen. Das ist ein riesiger Vorteil, wenn euer Balkon oder eure Terrasse über den Tag verteilt unterschiedliche Schattenwürfe hat. Jedes Panel liefert so immer das absolute Maximum, ohne die anderen auszubremsen.

Das ist der Lieferumfang der Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

Mit einer Eingangsleistung von bis zu 3600W seid ihr zudem für die Zukunft gerüstet. Aber der wahre Clou für alle Gamer: Die Solarbank 3 kann bis zu 1200W bidirektional leisten. Das bedeutet, sie füttert euer Hausnetz mit genug Power, um selbst einen hungrigen High-End-PC samt 4K-Monitor und Soundsystem mühelos zu betreiben, ohne dass ihr teuren Strom vom Anbieter zukaufen müsst.

Die Anker Intelligence steuert dabei alles vollautomatisch und hocheffizient.

Massive 2,7 kWh Kapazität: Euer persönliches Energie-Backup für die Nacht

Ein Speicher ist nur so gut wie seine Kapazität. Und hier haut Anker richtig rein. Die Basisstation kommt mit satten 2,7 kWh, was für ein Balkonkraftwerk wirklich stark ist. Damit könnt ihr ordentlich Strom nutzen, selbst wenn die Sonne gar nicht mehr scheint.

Dieses Balkonkraftwerk ist auch im tiefsten Winter noch einsatzbereit.

Das Beste daran ist aber die Erweiterbarkeit: Wenn euch die 2,7 kWh irgendwann nicht mehr reichen, könnt ihr das System modular auf bis zu 16 kWh erweitern.

Die verwendeten LiFePO4-Zellen sind zudem auf Langlebigkeit ausgelegt und halten über 6.000 Ladezyklen. Das sind weit über 15 Jahre tägliche Nutzung. Dank echtem Plug & Play braucht ihr für die Installation weder Werkzeug noch Fachpersonal. Einfach zusammenstecken, per App koppeln und die Ersparnis genießen.

Mit diesem Gerät spart ihr ordentlich Strom!

Im Spring Sale bekommt ihr dieses Technik-Wunder gerade zu einem Preis, der die Amortisation eurer Solaranlage massiv beschleunigt. Es ist die perfekte Basis, um euer Zuhause smart und unabhängig zu machen.

