Leistung zum Sonderpreis: Warum die RX 9070 XT gerade eine der besten Grafikkarten für Gamer ist

Aktuelle Blockbuster-Games wie das brandneue Crimson Desert oder populäre High-End Titel wie Dune: Awakening sehen mit maximalen Details einfach großartig aus, aber dafür braucht es massive Gaming-Hardware. Die wiederum hat ihren Preis, aber gerade könnt ihr trotzdem sparen!

Hier kommt die AMD Radeon RX 9070 XT ins Spiel. Mit der neuesten RDNA-4-Architektur hat AMD eine Karte für euch parat, die man getrost als Preis-Leistungs-Optimum verstehen kann.

Auf Amazon bekommt ihr aktuell die ASUS Prime Radeon RX 9070 XT in der übertakteten OC-Edition zu einem richtig starken Preis.

Weitere starke Deals zum PC-Gaming

Noch mehr gute Angebote gibt’s auf Amazon gerade zu den folgenden Produkten:

Ein echtes Next-Gen-Monster: Das steckt in der ASUS Prime RX 9070 XT

Wer heute eine neue Grafikkarte kauft, will vor allem eines: Upgrade-Frieden für die nächsten Jahre! Mit der RX 9070 XT bekommt ihr genau das. Hier sind die drei größten Gründe, warum diese Karte einfach in euren PC gehört.

16 GB VRAM: Nachhaltiges Upgrade für zukünftige Gaming-Blockbuster

Die bittere Wahrheit, wenn ihr mit eurer vermeintlichen Top-Grafikkarte aktuelle Spiele in den Ultra-Einstellungen startet: 8 GB Grafikspeicher sind mittlerweile oft zu wenig und führen zu hässlichen Nachladerucklern oder Matsch-Texturen.

Diese Grafikkarte trifft den Sweet-Spot zwischen PReis und Leistung.

Die ASUS RX 9070 XT lacht über dieses Problem! Mit üppigen 16 GB GDDR6-Speicher packt sie jedes Spiel in jeder Einstellung. Diese Karte hat noch ordentlich Reserven.

Wenn in naher Zukunft Schwergewichte wie GTA 6 aufschlagen, könnt ihr euch also entspannt zurücklehnen und müsst nicht gleich wieder den Geldbeutel quälen.

RDNA-4-Magie: Raytracing und FPS-Boosts wie im Traum

Lange Zeit galt Nvidia beim Thema Raytracing als unschlagbar, doch mit der neuen Generation holt AMD ebenfalls gewaltig auf. Die verbesserten Raytracing-Kerne der RX 9070 XT sorgen für wunderschöne und realistische Beleuchtung, Schatten sowie Spiegelungen, ohne dass eure Framerate in den Keller geht.

Starke Karte in kompakter Form: die RX 9070 XT.

Das wahre Ass im Ärmel ist jedoch AMDs KI-Upscaling: Aktiviert ihr dieses Feature, rechnet eine clevere KI eure Bilder hoch und ballert somit eure FPS-Zahlen durch die Decke.

Eiskalt, flüsterleise und von Haus aus übertaktet

Was bringt die stärkste Hardware, wenn der PC klingt wie ein dröhnender Laubbläser? Doch genau gegen dieses Problem ist das Custom-Design von ASUS so genial. Das Kühlsystem mit drei Axial-Tech-Lüftern hält die Karte selbst unter Dauerlast angenehm kühl und extrem leise.

Ausgeklügelte Kühtechnologien halten die Karte auch unter Dauerlast kühl und einsatzfähig.

Das ist umso beeindruckender, weil die Karte nicht einfach im 08-15-Modus läuft: Es handelt sich nämlich um die OC-Edition (Overclocked). ASUS hat die Taktraten also bereits ab Werk nach oben geschraubt.

Ihr müsst nichts weiter tun, als die Karte im 2,5-Slot-Design in euren Rechner zu stecken und könnt direkt mit maximaler Power loslegen.

Kaufberatung: Die aktuell besten Grafikkarten für Gamer

Weitere mächtige Grafikkarten und Antworten auf alle Fragen dazu findet ihr in unserer Kaufberatung zum Thema.

Die starke ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC gibt’s aktuell auf Amazon deutlich reduziert. Schlagt also schnell zu, bevor alles weg ist und die Preise wieder auf Mondniveau klettern!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.