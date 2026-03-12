Die optimale Kinder-Smartwatch gibt’s im Amazon Spring Sale richtig günstig!

Ihr wollt euren Kindern mehr Freiheit schenken, ohne euren eigenen Puls auf 180 zu treiben, wenn sie nicht pünktlich zu Hause sind? Dann ist die Xplora Kidzi Smartwatch das ultimative Starter-Gear für kleine Abenteurer und besorgte Eltern.

Dieses Dilemma kennen wohl alle Eltern kleiner Kinder. Man will eigentlich langsam, dass die Kids selbstständiger werden und auch mal alleine längere Zeit draußen unterwegs sind. Immerhin hat man dann endlich seine Ruhe.

Blöd halt, wenn man nicht zur Ruhe kommt, weil man sich dauernd Sorgen macht, ob die Kinder auch wirklich dort sind, wo sie sein sollen und nicht irgendwas passiert ist.

Damit sowohl die Kinder ihre neue Freiheit genießen können und Eltern dabei nicht zu Nervenbündeln werden, gibt’s zuverlässige Smartwatches speziell für Kinder. Ein starkes Angebot zum Amazon Spring Sale ist aktuell die Xplora Kidzi Smartwatch.

Kinder lieben technische Gadgets und diese Smartwatch ist wirklich ihr Geld wert!

Xplora Kidzi Smartwatch: Volle Kontrolle für Eltern, maximale Freiheit für Kids

Im Amazon Spring Sale bekommt ihr dieses Sicherheitspaket zum absoluten Bestpreis. Und das Beste: Die SIM-Karte ist schon drin und die ersten drei Monate des Tarifs gehen komplett aufs Haus!

Kontrolliert Telefonieren und Chatten ohne Smartphone-Zwang

Die Xplora Kidzi ist quasi das erste Kommunikationsgerät für den Nachwuchs. Über die Uhr kann euer Kind Kontakte anrufen oder Nachrichten schicken, die ihr vorher in der App freigegeben habt.

Das heißt: keine dubiosen Anrufe von Fremden, kein unkontrollierter Internet-Zugriff und keine Anrufe des Kindes an fremde Personen. Ob Sprachnachricht, Emoji oder ein schnelles “Ich bin später zu Hause”: Die Kommunikation läuft sicher und direkt über das 4G-Netz.

Bonus: Für Kinder sieht es einfach cool aus, mit seiner Uhr zu telefonieren, wie ein Geheimagent!

GPS-Tracking: Damit kleine Abenteurer nie verloren gehen

Dank des präzisen GPS-Moduls habt ihr auf eurem Smartphone immer die “Mini-Map” mit dem Standort des Kindes im Blick. Ihr könnt sogar Sicherheitszonen (Geofencing) definieren.

Legt fest, wo eure Kinder sein sollen und werdet benachrichtigt, wenn sie sich davon entfernen.

Verlässt euer Kind zum Beispiel den vorher gespeicherten Schulweg oder den Spielplatz, bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung. Und sollte es doch mal brenzlig werden, können eure Kinder selbst um Hilfe rufen. Es reicht ein langer Druck auf die SOS-Taste, um die Notfallkontakte automatisch über den aktuellen Standort zu informieren.

Fokus auf das Wesentliche dank Schulmodus

Damit die Uhr im Unterricht nicht zur Ablenkung wird, ist der Schulmodus ein echtes Top-Feature. Während der festgelegten Schulzeiten zeigt die Kidzi lediglich die Uhrzeit an.

Alle anderen Funktionen sind gesperrt, sodass sich euer Kind voll auf die “Main Quest” – die Schule – konzentrieren kann. Der SOS-Ruf bleibt natürlich immer aktiv, falls doch mal etwas sein sollte.

Mehr Fitness dank Gamification

Kinder lieben spielerische Belohnungen fast noch mehr als erwachsene Gamer. Daher belohnt die Xplora Kidzi Smartwatch Bewegung mit speziellen Münzen. Alle 1.000 Schritte bekommt euer Kind so einen Coin gutgeschrieben.

Je mehr sich eure Kids bewegen, desto mehr Münzen verdienen sie sich.

Diese es dann gegen Belohnungen, wie neue Zifferblätter oder Spiele, eintauschen kann. Ihr werdet sehen, wie plötzlich euer Kind um die sonst so verhassten Familienspaziergänge bettelt!

Diese Uhr ist das optimale Upgrade für eure Familie zum Frühling und jetzt im Amazon Spring Sale unfassbar günstig! Gönnt euch und euren Kindern mehr Freiheit und Sicherheit!

