Mit dem E-Roller schnell in den Frühling: Tiefpreis-Angebot für Ninebot-Scooter von Segway

Einen guten E-Roller vom weltweit führenden E-Scooter-Hersteller könnt ihr euch gerade besonders günstig schnappen.

Bei Amazon laufen noch bis zum 16. März die Frühlingsangebote und passend zum derzeit guten Wetter ist mit dem Segway-Ninebot F2 Pro D ein E-Scooter mit Straßenzulassung für Erwachsene um 40 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das Modell noch nicht.

Der Segway-Ninebot F2 Pro D bringt euch mit einer Akkuladung theoretisch bis zu 55 Kilometer weit bei 16 km/h und bei maximal 20 km/h bis zu 45 km. Dank 450 Watt Nominalleistung schafft er auch Steigungswinkel von 22 Prozent.

Mit den eingebauten Front- und Heckblinkern ist man passend zur Straßenzulassung auch bei Tag und Nacht sichtbar, während außerdem eine Hupe zur Vermeidung von Gefahren mit an Bord ist.

Weitere Features umfassen “selbstheilende” und schlauchlose 10-Zoll-Reifen, IPX5-Schutz sowie ein zweifaches Bremssystem mit vorderer Scheibenbremse und elektronischer Hinterradbremse.

Das Traction Control System (TCS) des E-Rollers verspricht indes eine erhöhte Zugkraft und mehr Stabilität auf Schotterpisten oder rutschigen Straßen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

E-Scooter Segway-Ninebot F2 Pro D für nur 389 Euro statt 649 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist der E-Scooter Segway-Ninebot F2 Pro D

In den Amazon-Rezensionen kommt das Modell mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen fast durchweg gut weg und auch im Test von Allround-PC gab es eine Empfehlung:

Der Segway Ninebot F2 Pro D bietet ein gutes Gesamtpaket und ist ein idealer Allrounder, wenn man mit 30 Kilometern Reichweite auskommt. Er bietet eine gute Beschleunigung sowie eine praktische Federung, womit der Fahrspaß vorprogrammiert ist. Dank seiner kompakten Maße und seines Gewichtes von knapp 18 Kilogramm lässt er sich leichter transportieren als einige Konkurrenzmodelle. Personen mit großen Schuhen müssen sich jedoch auf dem schmalen Trittbrett arrangieren. […] Pro 900 Watt Peak-Leistung

Beschleunigung

Federung vorne

Diebstahlsicherung

Bremsleistung Contra Überschlag-Risiko bei Vollbremsung

schmales Trittbrett

Display zu dunkel allround-pc.com

Weitere Angebote: Radeon RX 9070 XT, Air-Fryer, Gaming-Maus und OLED-TV

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

So bekommt ihr aktuell zum Beispiel eine gute Gaming-Grafikkarte von Asus in Form der Radeon RX 9070 XT günstig im Angebot, ebenso wie eine reduzierte Heißluftfritteuse von Ninja.

Außerdem gibt es bei Amazons Frühlingsangeboten eine der besten Gaming-Mäuse von Logitech zum Tiefstpreis und auch die wohl beste Gaming-CPU in Form des Ryzen 7 9850X3D ist im Preistief.