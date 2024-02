Nightingale beschert euch neue Updates vor Release und zeigt 8 Minuten Gameplay

Das Survival-Spiel Nightingale startet in wenigen Tagen in den Early Access. Die Entwickler veröffentlichten jetzt kurz vor dem Launch ein umfangreiches Gameplay-Video und brachten Updates, die auf dem bisherigen Community-Feedback basierten.

Das Entwicklerstudio „Inflexion Games“ veröffentlichte auf YouTube mit einem 8-minütigen Gameplay-Video einen umfassenden Einblick in die fantastische Welt, die ihr bald selbst erkunden könnt.

Zudem bescherte ein Pre-Launch-Update einige Änderungen, die auf dem Feedback der Community sowie Erkenntnissen der Stress-Tests basieren.

Hier könnt ihr euch das neue 8-minütige Gameplay-Video von Nightingale selbst anschauen:

Das bescheren euch die Pre-Launch-Updates

Am 17. Februar 2024 gab es die Pre-Launch-Updates im Spiel.

HUD-Verbesserungen

Zum einen wurden HUD-Verbesserungen vorgenommen, also Veränderungen der Anzeigen im Spiel. So wurde die Hotbar angepasst und geht jetzt von 1-0.

Dazu wurde die Statusleiste geändert und mit Icons versehen. Obendrein wird das HUD ausgeblendet, wenn über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Aktionen oder Überlebensdruck ausgelöst werden.

UI-Anpassungen

Daneben gab es Änderungen des UIs (User Interfaces). So werden ausgerüstete Items zum Beispiel nicht mehr im Inventar angezeigt und man kann die Objekte einfach per Drag-and-Drop vom Inventar in die Hotbar ziehen (und andersherum).

Zusätzlich ist die Stamina-Leiste nun unsichtbar, wenn sie nicht aktiviert wird. Crafting-Anleitungen sind jetzt Texte statt Karten und während man sich im Menü befindet, kann man auch die anderen Menü-Optionen in der Top-Leiste sehen.

…Und mehr

Außerdem gab es folgende Anpassungen:

Controller-Unterstützung (ihr braucht jedoch trotzdem Tastatur und Maus)

FSR3-Entfernung (XeSS und DLSS sind weiterhin verfügbar)

Spielbar auf dem Steam Deck (jedoch noch nicht offiziell unterstützt)

Wann erscheint Nightingale? Ursprünglich sollte das Survival-Game am 22. Februar 2024 in den Early Access starten. Doch der Release wurde Anfang Februar 2 Tage vorgezogen. Damit wird das Spiel jetzt am 20. Februar an den Start gehen.

Hier findet ihr noch alle wichtigen Infos zum Start des neuen Srvival-Spiels: Nightingale: Alles zum Release, Gameplay und Preis