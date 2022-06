Im neuen Anime-MMORPG kann man echtes Geld verdienen, nun wird es trotz Kritik überrannt

Das MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds wird von Bots belagert, die die Ingame-Währung Territe farmen und die Login-Schlangen in Tausende treiben. Um die Schlangen umgehen zu können, müssen normale Spieler zur Kreditkarte greifen.

Darum wird Ni no Kuni überrannt: Der Launch vom MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds im Westen stand unter keinem guten Stern. Die starke Pay2Win-Monetarisierung des Spiels und die Ankündigung von Kryptowährung und NFTs sorgten für einen Shitstorm.

Doch es sind genau diese viel kritisierten Features, die jetzt dafür sorgen, dass die Server des MMORPGs aus allen Nähten platzen. Spieler von Ni no Kuni berichten aktuell von extrem langen Schlangen und stundenlangen Wartezeiten, weil das Spiel von Bots überrannt wird.

Botarmeen von Ni no Kuni (Bild-Quelle: YouTuber Doctor Diggs)

Die Bots fluten die Server des Spiels, um die Ingame-Währung Territe zu schürfen, die in Ni no Kuni: Cross Worlds abgebaut werden kann. Durch einen mehrstufigen Umwandlungsprozess kann es dann erst in „Territe Tokens“, in MARBLEX Tokens und anschließend in Kryptowährungen umgewandelt werden.

Da Netmarble einen solchen Ansturm an Bots wohl nicht erwartet hat, können die Server die Menge gleichzeitiger Logins nicht bearbeiten und es bilden sich lange Warteschlangen.

Eine Übersicht von Netmarble zeigt die Umwandlungsschritte von Territe sowie den aktuellen Wechselkurs.

„Ich hab den ganzen Tag gewartet und konnte nicht spielen“

So können Spieler das Problem umgehen: Von den langen Warteschlangen sind vor allem die Free2Play-Spieler betroffen und so mancher ärger sich sehr darüber. Denn wie fast jedes MMORPG hat auch Ni no Kuni: Cross Worlds seine Dailys und regelmäßige Aufgaben, die erledigt werden müssen, um Belohnungen zu kassieren.

Um die Schlange zu überspringen, können die Spieler aber zur Kreditkarte greifen und den Daily Adventurer’s Pass kaufen, der sie nur $7.99 kostet. Für so manchen wird das Angebot verlockend klingen, denn die Wartezeiten pendeln laut User-Berichten zwischen 30 Minuten und vielen Stunden.

Der „Daily Adventurer’s Pass“ ist allerdings nicht ganz das, wonach es klingt. Spieler müssen nicht täglich $7.99 blechen, um die Schlangen zu überspringen. Stattdessen handelt es sich um ein monatliches Premium-Abo, das neben dem Login-Skip auch weitere Vorteile mit sich bringt wie Login-Boni.

Außerdem wurde der Pass nicht erst nach der Entstehung des Bot-Problems von Netmarble herausgebracht, sondern ist seit dem Release im Spiel.

Diese Reaktionen gibt es: Dennoch sind viele Spieler nicht glücklich über diese Entwicklung, auch wenn der Login-Skip keine neue Erfindung ist, um aus dem Bot-Problem noch mehr Profit zu schlagen. Auf reddit, Social Media und in den offiziellen Foren beschweren sich die Spieler über das Bot-Problem:

„Ihr macht Werbung für Pets, während richtige Spieler das Spiel verlassen, weil es von Bots komplett übernommen wurde.“ – Jan Michael Ting auf Facebook.

„Sie [Netmarble] wurden gierig und haben das globale Spiel innerhalb eines Monats getötet.“ – Edde0425 auf YouTube

„Ich habe das Gefühl, dass ich aktuell mehr Bots sehe als richtige Spieler.“ – UselessRyu in den offiziellen Foren.

Um den Andrang zu bekämpfen, hat Netmarble zunächst angekündigt, dass auf den betroffenen Servern keine weiteren Charaktere erstellt werden können. Das wird zumindest die Erstellung neuer Bots vorerst stoppen, betrifft allerdings auch richtige Spieler.

Was haltet ihr von der Situation in Ni no Kuni: Cross Worlds? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

