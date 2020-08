Wie gut fühlen sich die Kämpfe des neuen MMOs New World (PC) an? Laut einem Tester bieten sie viele interessante Feinheiten und stellen den besten Teil des Onlinespiels dar.

Was gibt es über die Kämpfe von New World zu berichten? Der reddit-User JorisOP zeigt sich nach seiner Anspiel-Session beim Stress-Test von New World sehr begeistert von den Kämpfen und berichtet ausführlich über seine Erfahrung. Er stellt sehr genau und ausführlich dar, was genau ihn an den Gefechten begeistert.

Laut ihm fällt es schwer, die Kämpfe von New World mit denen aus anderen MMOs zu vergleichen. Er erklärt, dass diejenigen, die For Honor, Dark Souls, Monster Hunter World und Neverwinter spielen, eher ins Kampfsystem finden werden, als Fans von Guild Wars 2, Black Desert Online, Tera und World of Warcraft.

Laut JorisOP handelt es sich um Kämpfe eines Action-RPGs in einem MMO.

Wichtig ist, neue Techniken zu erlernen und die Basic zu verbessern und zu meistern. Es geht nicht so sehr darum, all das in Massen einzusetzen, was man bereits gelernt hat. Vielmehr müsst ihr die Feinheiten aus euren Fähigkeiten herauszukitzeln. Dies bringt euch in den Kämpfen viel weiter.

Kämpfe spielen im MMO New World eine große Rolle.

Es kommt auf die Feinheiten an

Wie laufen die Kämpfe ab? JorisOP erzählt eine interessante Geschichte eines Kampfes, welche gut darstellt, was er meint:

Ich duellierte mich und wurde am letzten Testtag von einem Alpha-Tester so richtig niedergemacht. Er bot mir an, mir etwas Kampfkunst beizubringen, und zeigte mir etwas, das ich nur als „Verbotenes Wissen“ bezeichnen kann. Dinge wie Täuschungsmanöver, Ausweichen im Liegen, die Vorzüge jeder Waffe und so weiter. Danach verlor ich für den Rest des Tages kein einziges Duell mehr. Ich dachte, dass ich angesichts meiner Spielerfahrung bereits ein leicht überdurchschnittlicher PVPer war, aber in der Zeitspanne von EINEM TAG lernte ich genug, um mich vor 90% der Spielerbasis zu platzieren. JorisOP über reddit

Interessant ist, dass er trotz seines Level von 36, welches er während des Stresstests erreichen konnte, noch so viel mehr lernen und sich stark verbessern konnte.

Er erklärt aber auch:

Viele, die sich auf New World freuen, sind Leute, die in der Vergangenheit nur MMOs gespielt haben, also werden sie verständlicherweise diesem Kampfsystem sehr skeptisch gegenüberstehen. Ich hoffe, sie erkennen, dass es nicht schlecht ist, nur anders. JorisOP über reddit

Die Kämpfe in New World spalten die bisherigen Tester etwas.

Es gibt auch Kritik: Allerdings stimmt ihm nicht jeder zu. Andere finden, dass der Kampf eher behäbig und einschränkend ist.

Sandbox_Hero schreibt beispielsweise: „Dass man Angriffe nicht abbrechen oder in Ausweichen oder Blocken „umwandeln“ kann, war ziemlich ärgerlich. Das macht das Spiel übermäßig defensiv statt reaktiv, wie es jedes Action-Kampfspiel eigentlich anstrebt. Man muss blocken und warten, bis ein Angriff erfolgt, anstatt den Angriff zu sehen und zu reagieren, um ihn zu blocken. Das hat mir kein bisschen gefallen.“

The Gladex erklärt: „Der Kampf macht am Anfang Spaß. Wenn man aber oft genug gegen einen Gegner kämpft, hört der Spaß auf und die Kämpfe werden schnell lästig. Die ersten Male ist es lustig, gegen einen Feind zu kämpfen, weil man nicht genau weiß, wie man ihm entgegentreten soll. Aber seine Bewegungen sind so langsam und vorhersehbar, sobald man sie auswendig lernt, dass es schal wird. Es stellt überhaupt keine Herausforderung dar, Angriffen auszuweichen.“

bay_watch_colorado meint dagegen: „Das Kampfsystem scheint ausgeklügelt zu sein. Es gefällt mir. Es ist nicht nur Tab-Targeting und Skill-Spamming. Das ist erfrischend. Ich blocke aktiv ab und weiche aus und ich plane, wann ich meine Fähigkeiten einsetzen kann.“

Am 25. August startet eine neue Testphase von New World. Alpha-Tester, für die Beta angemeldeten Nutzer und Vorbesteller können daran teilnehmen und sich dann selbst ein Bild von den Kämpfen des MMOs machen und bekommt auch generell einen Einblick in das Gameplay.

Da der Release von Amazons New World auf das kommende Jahr verschoben wurde, könnt ihr euch so lange andere Online-Rollenspiele ansehen, wenn ihr wollt.

In der MeinMMO-Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020 erfahrt ihr, welche Spiele sich besonders lohnen.