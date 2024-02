Warum ist das für den Multiplayer praktisch? Genau hier setzt das neue Update für die PS5 an. Noise Cancelling versucht, Geräusche in der Umgebung auszublenden. Sony selbst erklärt, dass man dank eines „neuen maschinellen Lernmodells“ die Qualität der Mikrofoneingabe bei den Controllern verbessert habe: Hintergrundgeräusche wie Tastenklicks und Spielaudio vom Fernseher eures Mitspielers werden unterdrückt, was zu einem besseren Voice-Chat-Erlebnis führen soll. Das könnte in Zukunft Multiplayer-Sessions deutlich ruhiger gestalten.

Was ist das Problem mit vielen Partien? Es gibt immer ein paar Leute, die meinen, den Voicechat mit ihrer Musik oder heimischen Familiengeräuschen erfreuen zu müssen. Das ist nicht nur unfassbar nervig, sondern kann auch die Konzentration stören. Im schlimmsten Fall könnt ihr im Lärm eures Mitspielers dann den Gegner nicht mehr hören, der sich gerade leise von hinten an euch heranpirscht, um euch den Sieg zu nehmen.

Sony hat in seinem offiziellen Blog ein neues Beta-Update für die PS5 und die Controller vorgestellt. Über den Beta-Kanal steht euch das Update bereits zur Verfügung, ansonsten dürfte das Update auf dem offiziellen Kanal in wenigen Wochen folgen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to