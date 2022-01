Habt ihr das Feature bereits entdeckt und nutzt es schon oder wusstet ihr noch nicht, dass ihr so simpel euren Ton stumm schalten könnt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Steckt ihr also euer Headset an die Konsole und betretet den Voicechat, dann müssen eure Mitspieler nicht mehr euren Sound oder eure Musik hören, die über euren Fernseher oder eure Boxen kommt. Das dürfte langfristig etliche Multiplayer-Runden deutlich angenehmer machen.

Was ist das für eine Funktion? Für die Xbox Series X wurde eine neue Funktion eingeführt. Die Funktion bietet eine neue Option, mit welcher ihr den Ton eures Fernsehers stumm schalten könnt, wenn ihr ein kabelgebundenes oder kabelloses Headset an eure Konsole anschließt.

