Jetzt zum neuen Tiefstpreis: Radeon RX 6950 XT nochmal günstiger im limitierten Angebot

Mindfactory.de bietet aktuell AMDs Grafikkarten-Topmodell Radeon RX 6950 XT im Custom-Design von PowerColor besonders günstig an, doch die Stückzahl ist auf 100 begrenzt.

So gut ist der Preis: Mindfactory.de bietet die PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil in den begrenzten „MindStar“-Sonderangeboten aktuell für nur 839 Euro statt 899 Euro an.

Dabei handelt es sich laut Preisvergleich um den bisher günstigsten Preis für das Modell und keine andere Radeon RX 6950 XT ist derzeit günstiger zu bekommen.

Zudem wird auch AMDs unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 1.239 Euro für die RX 6950 XT deutlich unterboten, während andere Händler das hiesige Modell erst ab 1.230,92 Euro anbieten.

Das bietet die Radeon RX 6950 XT

Zwar wird AMD voraussichtlich am 3. November seine nächste Grafikkartengeneration vorstellen, aber entsprechend erschwinglicher sind mittlerweile die aktuellen Topmodelle, die noch immer genug Rechenleistung für alle aktuellen und auch noch kommende Spiele bieten.

Die Radeon RX 6950 XT kam dabei erst im Mai dieses Jahres als derzeitiges Flaggschiff auf den Markt und angesichts von Nvidias Preisen für die Oberklassekonkurrenz in Form der neuen GeForce RTX 4090 für fast 2.000 Euro, dürfte auch AMD seine neue Modellreihe entsprechend teurer machen.

PowerColors Custom-Modell der Radeon RX 6950 XT verfügt derweil über werksseitige Übertaktung für noch etwas mehr Performance als bei der Referenz sowie auch über einen stärkeren Kühler.

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6950 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 KXTX „RDNA 2“, 80 CU, 520 mm² Fertigung 7 nm (TSMC) Chiptakt Boost: 2.226 – 2.435MHz (OC Mode) Speicher 16 GB GDDR6, 2.250 MHz, 18 Gbps (18.000 MHz effektiv), 256 Bit, 576 GB/​s Shader/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 335 W (AMD), keine Angabe (PowerColor) Externe Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 100 mm + 90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 320 x 135 x 62 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60 °C), Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), beleuchtete Anschlüsse, Boost-Takt übertaktet (+125 MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 24,93 TFLOPS (FP32), 1,56 TFLOPS (FP64) Herstellergarantie zwei Jahre Hinweis Chiptakt bei Auslieferung: 2.116 – 2.324 MHz (STD Mode)

Rezensionen und Test

Gute Bewertungen: Durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen hat die PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil in sieben Rezensionen auf Mindfactory.de erhalten.

Gelobt wird vor allem die hervorragende Performance, während vereinzelt in Temperatur und Lüfterdrehzahl als zu hoch empfunden werden.

Überzeugt im Test: Die Webseite pcmasters.de hatte das Modell auf dem Prüfstand und eine Wertung von 91 Prozent mit Kaufempfehlung vergeben.

Mit dem Facelift für seine Radeon RX 6×00 XT Serie bringt AMD frischen Wind und mehr Leistung. Die Radeon RX 6950 XT Red Devil ist PowerColors Umsetzung des Flaggschiffs von AMD, die wir als gelungen ansehen. pcmasters.de

Pro hohe Performance

starker Kühler

schickes Design

ARGB-Beleuchtung

Verarbeitung und Lieferumfang Contra hohe Leistungsaufnahme

