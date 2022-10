AMDs spannendste Gaming-CPU für AM4 gibt es gerade zum Tiefstpreis – mit UNCHARTED

Mindfactory.de hat aktuell den für ein letztes AM4-Upgrade gut geeigneten AMD Ryzen 7 5800X3D günstig wie nie im Angebot – inklusive Spiele-Bundle.

So gut ist das Angebot: AMDs Ryzen 7 5800X3D gibt es bei Mindfactory.de im Rahmen der limitierten „MindStar“-Angebote aktuell für versandkostenfreie 389 Euro statt 418 Euro mit Versand.

Laut Preisvergleich ist dies der bisher günstigste Preis für den Prozessor, während andere Händler gegenwärtig mit Versand erst ab rund 421 Euro starten.

Das Angebot muss dabei über die „MindStar“-Aktionsseite ausgewählt werden, damit der vergünstigte Preis gilt. Gegenwärtig sind noch 400 Exemplare verfügbar:

Mit Spiele-Bundle: Obendrein gibt es mit der UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection gleich zwei remasterte PlayStation-Hits für den PC in Form von UNCHARTED 4: A Thief’s End und UNCHARTED: The Lost Legacy gratis als Download-Code dazu.

Dafür muss man nach dem Kauf lediglich E-Mail-Adresse, Rechnungsnummer und Namen auf der Aktionsseite eingeben und bekommt dann den Spiele-Code zugeschickt.

Das bietet der AMD-Prozessor

Der Ryzen 7 5800X3D erschien als AMDs letzte große CPU-Veröffentlichung für den scheidenden AM4-Sockel im Frühjahr und ist eine verbesserte Neuauflage der bekannten Achtkern-CPU Ryzen 7 5800X, wobei beim neuen Modell erstmals auf einen gestapelten L3-Cache gesetzt wird.

Dies verspricht trotz Einschränkungen beim Takt ein ordentliches Performance-Plus im Gaming-Betrieb und bietet so eine letzte lohnende Aufrüstoption für bestehende AM4-Besitzer abseits von AMDs neuen Ryzen-7000-CPUs mit neuer Plattform, die je nach Modell auch teilweise hintenan stehen.

AMDs Ryzen 7 5800X3D in den „MindStar“-Angeboten bei Mindfactory.de

Kerne 8 Threads 16 Turbotakt 4,5 GHz Basistakt 3,4 GHz TDP 105 W Grafik nein Sockel AMD AM4 (PGA1331) Chipsatz-Eignung A320 (modellabhängig), A520, B350 (modellabhängig), B450 (modellabhängig), B550, X370 (modellabhängig), X470 (modellabhängig), X570 Architektur Zen 3 Fertigung 7 nm TSMC (CPU) L2-Cache 4 MB (8x 512 kB) L3-Cache 96 MB (32 MB + 64 MB 3D V-Cache) Speichercontroller Dual Channel DDR4-3200 (PC4-25600), 51,2 GB/​s, max. 128 GB ECC-Unterstützung ja SMT ja Freier Multiplikator nein Lieferumfang ohne CPU-Kühler Temperatur max. 90 °C (Tjmax) Herstellergarantie 3 Jahre

Rezensionen und Test

Top-Bewertungen: In 31 Rezensionen auf Mindfactory.de hat die CPU durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt wird vor allem die starke Performance, während keine für Spieler nennenswerten Kritikpunkte herausgestellt werden, abseits eines Falls mit verbogenem Pin und der etwas geringeren Anwendungsleistung.

Im Test: Die Webseite Hardwareluxx.de hatte den Prozessor auf dem Prüfstand und hat vor allem Spieleleistung und Energieeffizienz positiv hervorgehoben:

[…] Die Gaming-Benchmarks zeigen nicht weniger als einen Generationensprung in der Leistung im Vergleich zur restlichen Ryzen-5000-Serie. […] […] Besonders imposant fanden wir die Effizienz, die zu einem großen Anteil mit dem zusätzlichen Cache zu begründen ist. […] Hardwareluxx.de

Pro gutes Plus in der Gaming-Leistung

hohe Effizienz in Spielen

Abschluss einer beständigen ausgereiften AM4-Plattform Contra geringere Single- und Multi-Threaded-Leistung im Vergleich zum Ryzen 7 5800X

kein Overclocking möglich

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich teils ordentlich sparen lässt, finden sich auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein PS5-Bundle bei MediaMarkt und ein starker 4K-Fernseher günstig im Angebot bei Amazon.