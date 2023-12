Ein neuer Prozessor könnte für Spieler zum Geheimtipp werden – Kommt weder von AMD noch von Intel

Warum ist diese Entwicklung so wichtig? Der KX-7000 ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Chinas junge Halbleiterindustrie, die sich von westlichen Technologien und Sanktionen unabhängig machen will, und er kommt von dem einzigen chinesischen Unternehmen mit einer x86-Herstellungslizenz.

Was kosten die Prozessoren? Preise sind bisher noch nicht bekannt. Früher oder später dürften die ersten Preise jedoch entweder beim Hersteller, bei AliExpress oder anderen bekannten Handelsseiten auftauchen. Wenn die Preise und die Leistung am Ende jedoch stimmen, könnte die KX-7000-Reihe zu einem echten Geheimtipp werden.

Auf der anderen Seite bietet der KX-7000 jedoch etliche Features, die man auch in modernen CPUs findet und schlägt hier teilweise sogar Intel und AMD: Die KX-7000-Modelle unterstützen genau so viel RAM wie AMDs aktuelle 7000er-Serie und bietet genauso viele PCIe-Lanes und sogar mehr Lanes als Intels Mittelklasse-Prozessor.

Was bietet der neue Prozessor? Auf jeden Fall sind die neuen CPUs der KX-7000-Reihe die schnellen Modelle, die bisher in China hergestellt wurden. Die werden mit etlichen Features ausgeliefert, die auch moderne CPUs von AMD oder Intel bieten, etwa PCIe 4.0-Schnittstellen, DDR5-Speicherunterstützung und USB4.

Wer steckt hinter dem Prozessor? Hinter der neuen CPU steckt das chinesische Unternehmen Zhaoxin. Die Firma wurde 2013 gegründet, als sich VIA Technologies mit der Stadtregierung von Shangai zusammenschloss. Obwohl VIA seit einigen Jahren im CPU-Bereich nicht mehr besonders relevant war, ist das Unternehmen neben Intel und AMD eines der drei Unternehmen mit einer Lizenz für die x86-Architektur.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to