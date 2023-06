Einer der besten Disney-Filme ist jetzt 25 Jahre alt, sollte heute noch allen Mädchen gezeigt werden

Der Disney-Klassiker Mulan erschien im Jahr 1998. Doch auch 25 Jahre später ist die Kriegerin immer noch eine der besten Hauptfiguren von Disney. Ein reddit-User erklärt, warum.

Am 19. Juni 1998 hatte der Animationsfilm Mulan seinen Start in den amerikanischen Kinosälen. Die Geschichte basiert auf der chinesischen Legende von Hua Mulan.

Es geht um eine junge Frau, die sich als Mann verkleidet und sich anstelle ihres Vaters der Armee anschließt, um die Hunnen zu besiegen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Mulan:

„Mulan beweist sich durch harte Arbeit, schiere Entschlossenheit und ihre Intelligenz“

Auf reddit postete User u/Boss452 gestern, am 19. Juni 2023, einen Thread mit dem Titel „Mulan (1998) wird heute 25 Jahre alt! Mulan ist eine der besten Disney-Hauptfiguren aller Zeiten“.

Hier seht ihr den reddit-Thread

Der User erklärt, dass er den Film bereits beim ersten Anschauen bewunderte und bei jedem weiteren Sehen immer noch gut findet.

So habe Mulan einen der besten Plots von all den animierten Disney-Filmen, dadurch, dass es klassische Disney-Geschichten mit Elementen eines Action-Kriegsfilms mische.

Auch die starke Protagonistin kann überzeugen und ist durch ihre Eigenschaften ein wahres Vorbild:

Im Kern ist Mulan eine feministische Geschichte (wunderschön gemacht) über eine Frau, die sich der chinesischen Armee anschließt, um die Hunnen entgegen allen Regeln und Erwartungen zu besiegen. Mulan beweist sich durch harte Arbeit, schiere Entschlossenheit und ihre Intelligenz. Sie ist nicht die “Auserwählte” oder mit etwas Besonderem gesegnet. Es geht nur darum, sich anzustrengen und klug zu sein. Das ist eine großartige Botschaft, die man den jungen Zuschauern vermitteln kann. via reddit

Besonders hebt der User auch einen Aspekt am Ende des Films hervor, der ihm gut gefiel: Obwohl Mulan durch ihre Taten Ruhm erlangt hat, lehnt sie einen Platz im königlichen Rat ab. Stattdessen kehrt sie mit Geschenken zu ihrer Familie zurück, um ihrem Vater zu zeigen, dass sie ihrem Namen Ehre gemacht hat.

Doch die Mitbringsel interessieren den Vater nicht, er „ist einfach nur glücklich, seine Tochter wiederzuhaben, was für ihn das größte Geschenk ist.“

Was meinen die anderen User dazu? Viele stimmen dem zu, was der reddit-User an dem Film lobt und kommentieren, was ihnen an Mulan gefällt:

alanpardewchristmas: „Mir gefällt, dass der Antagonist einer der wenigen ist, der sie nicht unterschätzt, nur weil sie eine Frau ist. Als er sie identifiziert, ist er nicht überrascht, sondern sagt nur: ‘Der Soldat aus den Bergen…’“

LeeroyTC: „Auch eine sehr gute Botschaft für Kinder zur Überwindung von Widrigkeiten, von externen Vorurteilen und von den eigenen vermeintlichen Grenzen durch Charakterstärke, Mut und Ausdauer. Es zeigt, dass ein normales Bauernmädchen, das nur als Ehefrau von jemandem erwartet wurde, zu einer Heldin für alle werden kann.“

