Den Fans zuliebe über private Uneinigkeiten hinwegzusehen, um ihnen ein tolles Programm zu bieten, klingt erstmal schön. Doch nicht bei allen Zuschauern kommt das so an. „Nicomiklo45“ schreibt etwa auf YouTube : „Erst haten, dann feiern… Für Klicks und Geld, schickt so manch einer seine Mutti in die Welt.“

Schließlich hatte der Twitch-Streamer zuvor über den Anzeigenhauptmeister geschimpft oder sich öffentlich über ihn lustig gemacht (via X ). Warum also jetzt ein gemeinsamer Stream? MontanaBlack hatte diese Kritik wohl vorhergesehen, denn er ging gleich zu Beginn seines Streams auf mögliche Kommentare ein.

Was war das für ein Stream? Am Pfingstsonntag zog MontanaBlack mit dem Anzeigenhauptmeister auf dem Fahrrad durch Buxtehude. Gemeinsam überführten die Beiden sogar den ein oder anderen Parksünder.

Danach wurde es ruhiger um Niclas M. – bis er am vergangenen Sonntag, dem 19. Mai 2024 in einem gemeinsamen Stream mit MontanaBlack auftrat.

MontanaBlack sprach eine Warnung an den Anzeigenhauptmeister aus: „Sieh dich vor, […] weil es wird nicht lange dauern, bis dir jemand in die Fresse haut dafür.“

Am Pfingstsonntag machten Marcel „MontanaBlack“ Eris und der „Anzeigenhauptmeister“ Niclas M. in einem gemeinsamen Stream auf Twitch Buxtehude unsicher. Für die Aktion bekam der Streamer zwar viel Aufmerksamkeit durch Zuschauer, aber auch Kritik.

