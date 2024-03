Gaming-Influencer streiten, ob man über die Reizfigur „Anzeigenhauptmeister“ scherzen darf

Auf Twitter gab es am 11. und 12. März eine heftige Diskussion um die Reizfigur „Anzeigehauptmeister.“ Der Rocket-Beans-Mitgründer Etienne Gardé machte einen Scherz auf dessen Kosten, wurde dafür aber kritisiert. Er mache da ein zweites „Drachengame“ auf, hieß es von der deutschen Gamerin des Jahres Shurjoka.

Das ist die Situation:

In den letzten Tagen gab es in den sozialen Netzwerken ein großes Thema, den „Anzeigenhauptmeister“.

In einer Folge von Spiegel TV wurde ein 18-Jähriger vorgestellt, der es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, Parksünder aufzuschreiben und deren Fehlverhalten zur Anzeige zu bringen (via DER SPIEGEL – YouTube).

Viele Gaming-Influencer haben auf diese Folge von SpiegelTV reagiert, etwa Trymacs. Allgemein sahen die Influencer, selbst oft passionierte Autofahrer, die Person kritisch, amüsierten sich über sie oder regten sich über dessen Verhalten auf. MontanaBlack prophezeite sogar, dass dem Anzeigenhauptmeister jemand „in die Fresse hauen würde“ (via YouTube).

Influencer vergleicht Reizfigur mit Figur aus South Park

Das löste die Diskussion aus: Der Gaming-Influencer Etienne Gardé von Rocket Beans veröffentlichte am 11. März einen Thread auf Twitter, in dem er den Anzeigenhauptmeister mit einem Bild von Cartman aus der Serie „South Park“ verglich.

In der Episode der 8. Staffel, aus der das Bild stammt, nimmt Cartman an Spielen für behinderte Kinder teil, um ein Preisgeld zu gewinnen.

Gardé urteilte: Der Anzeigenhauptmeister und Cartman in dieser speziellen Rolle hätten „dieselbe Energie.“

„Du befeuerst ein zweites Drachengame“

Was ist die Kritik an diesem Posting? Die Kritik an dem Posting ist vor allem, dass die Stimmung gegen „den Anzeigenhauptmeister“ dem sogenannten „Drachengame“ ähnelt, bei dem eine kontrovers handelnde Person so in den Fokus der sozialen Medien gerückt wurde, dass es gesellschaftlich vermeintlich akzeptabel wurde, sie „vogelfrei“ zu behandeln.

Der Post von Gardé wird auch deshalb so harsch kritisiert, weil der „Anzeigenhauptmeister“ inzwischen tatsächlich angegriffen wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem wird die Karikatur von Cartman als behindertenfeindlich kritisiert.

Die deutsche Gamerin des Jahres, Shurjoka, wirft Gardé vor, die sachliche Kritik seiner Community zu ignorieren. Das sei „peinlich“, wie der ein „zweites Drachengame“ befeure.

Wie reagiert der Influencer darauf? Der scheint ehrlich überrascht zu sein, welche Reaktion sein Post auslöst.

Er sagt, er hätte einfach nur eine Parallele gesehen, etwa durch den Fahrradhelm. Dass ihm hier Behindertenfeindlichkeit oder ein Aufruf zur Gewalt angedichtet werde, kann er nicht nachvollziehen.

Gardé sagt, er nehme Kritik ernst. Doch sich mit Kritik auseinanderzusetzen, heiße nicht, diese sofort anzunehmen. Nur weil Leute etwas in das Bild hineinlesen und ihm etwas unterstellen, sei das kein Grund zur Löschung.

Letztlich ließ Gardé den Twitter-Post so stehen, schloss aber die Kommentare.

Der Influencer Etienne Gardé ist schon immer für seinen schwarzen Humor und bissige Kommentare bekannt. Bereits 2019 eckte er mit einem Kommentar an, auch damals äußerte er sich zu einer Reizfigur, Greta Thunberg:

