Twitch-Streamer Trymacs reagiert auf den Anzeigenhauptmeister – „Ich habe richtig Puls von der Doku”

In den letzten Tagen ging ein junger Mann, der sich selbst als Anzeigenhauptmeister bezeichnet, viral. Twitch-Streamer wie Trymacs reagieren auf den 18-Jährigen mit viel Unverständnis, aber auch Belustigung.

Wer ist der Anzeigenhauptmeister ? Der Anzeigenhauptmeister ist ein 18-jähriger Mann namens Niclas Matthei, der ein eher ungewöhnliches Hobby zu haben scheint. Er zeigt leidenschaftlich gerne Falschparker an und hat sich selbst das Ziel gesetzt, in jeder Gemeinde Deutschlands eine falsch parkende Person anzuzeigen.

So sagt der junge Mann selber, dass er mittlerweile über 4.000 Falschparker zur Anzeige gebracht habe. Sollte ein gemeiner Passant ihn dabei erwischen und beleidigen, führt dies meist sogar zu einer zweiten Anzeige plus Zivilklage wegen Beleidigung.

Trymacs ist nicht begeistert von dem 18-Jährigen. In seinem Twitch-Stream reagiert Trymacs auf den Anzeigenhauptmeister und lädt die Reaktion anschließend auf YouTube hoch. Trymacs zeigt sich in dem Video zwischen Wut, Unglaube und Belustigung, da die Situation so surreal wirkt.

Dennoch versucht der Streamer zwischenzeitlich Verständnis zu zeigen. So meint er, dass er es verstehen könne, wenn Leute gemeldet werden, die beispielsweise eine Kreuzung durch ihr Fahrzeug blockieren. Jedoch reagiert Trymacs mit Unverständnis, da in der Dokumentation von Spiegel TV größtenteils eher kleinliche Verkehrsdelikte zu sehen sind.

Komm bitte nach Spandau, wir machen das gemeinsam

Auch viele weitere Streamer reagieren auf den jungen Mann. So reagiert unter anderem auch der Twitch-Streamer HandofBlood auf den Anzeigenhauptmeister. Dieser reagiert ganz ohne Wut auf Niclas Matthei. In seinem Video betont er, dass man nicht sauer auf ihn sein soll, sondern es eher mit Humor sehen und einfach darüber lachen soll.

Doch HandofBlood geht noch einen Schritt weiter. Er lädt den Anzeigenhauptmeister ein, gemeinsam in Spandau Leute anzuschwärzen und anschließend gemeinsam Autobahnpolizei zu spielen.

Üble Ansage an den Bürgermeister von Gräfenhainichen

Auch Staiy geht in seinem Video auf den jungen Mann ein. Dieser scheint etwas mehr Verständnis für ihn zu haben. Staiy thematisiert in seinem Video das Schreiben des Bürgermeisters, in dem erwähnt wird, dass von allen Anzeigen durch Privatpersonen nur 10 zu einem Bußgeld geführt haben.

Auch zeigt Staiy, dass Niclas Matthei den Bürgermeister auf seinem Instagram-Kanal kritisiert. Dabei betont er, dass seine Anzeigen dazu beigetragen haben sollen, dass keine Spenden gesammelt werden mussten, um einen neuen Spielplatz zu finanzieren, wie es in der jüngsten Vergangenheit der Fall zu sein scheint.

Staiy bewertet gerade diese Kritik als valide und hat Verständnis dafür, dass der Anzeigenhauptmeister kein Verständnis dafür hat, dass er so viele Falschparker zur Anzeige bringt und trotzdem Spendengelder gesammelt werden müssen. So sagt Staiy, dass dies eine üble Ansage an den Bürgermeister ist und eine Reaktion abzuwarten bleibt.

So reagiert die Community auf den 18-jährigen: Die Community und die meisten Videos der Streamer reagieren ähnlich auf den jungen Mann. So schreiben einige unter dem Video von Trymacs:

turtlebeach7507 schreibt: Freu mich auf die Frankfurt Edition vom Anzeigenhauptmeister. Der könnte glatt eine eigene Serie auf Netflix bekommen.

dieinfluencer kommentiert: Anzeigenhauptmeister ist der Endgegner im nächsten Dark Souls

emlo73 merkt an: Deutschland braucht einfach so eine Person. Fürs meme, weils so gut zu Deutschland passt.

