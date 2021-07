MMORPG-Gigant kündigt neues Action-Spiel an – Verspricht spannende Fantasy-Schlachten

Der Publisher und Entwickler Nexon kündigt mit einem Teaser-Trailer sein neues Spiel Project HP an. Dabei handelt es sich um ein auf PvP fokussiertes Action-Spiel, welches auf Nahkampf setzt. Wir von MeinMMO haben uns die Infos für euch angesehen.

Was ist Project HP? Project HP heißt das neue Projekt des Entwicklers Nexon, als Kopf hinter dem Team steht aber der Game Director von Vindictus, einem MMORPG aus dem Jahr 2010, welches aber bis heute Spieler anzieht.

Im ersten Teaser Trailer wirkt das Spiel als hätte man sich For Honor als Vorbild genommen, und eine Prise Magie und Fantasy darüber geschüttet. Es soll ein Action-PvP-MMORPG werden, mit einem Fokus auf Eroberungsschlachten. Diese Schlachten bestehen dann entweder aus 12 gegen 12, oder 16 gegen 16 Spielern.

Dabei wird es neben den klassischen Schwertern und Äxten wohl auch Magie geben, wie man in dem Trailer deutlich erkennen kann. Das Spiel sieht in den ersten Szenen außerdem richtig gut aus.

Warum ist das spannend? Mittelalterliche PvP Spiele wie For Honor, Chivalry oder Mordhau erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Wenn es auch selten die richtig großen Knaller sind, haben sie ihre Fans und treuen Spieler.

Der Publisher Nexon möchte nun in diesem Markt mitmischen. Dafür würzt er dieses Genre mit einer gehörigen Portion Fantasy. Der Entwickler betont dabei, dass es sich um einen „Premium Triple A“ Titel handeln wird, welcher sich an leistungsstarke PCs richtet.

Hier ist der Teaser-Trailer zu Project HP:

Alpha zu Project HP kommt noch diesem Sommer in Asien

Wer kann das spielen? Ein Release-Datum gibt es für das Spiel noch nicht, jedoch soll bereits im August eine Alpha starten, welche allerdings auf Südkorea beschränkt ist. Es ist bisher noch nicht klar, ob das Spiel auch in den Westen kommen wird, geschweige denn wann.

Außerdem braucht ihr für das grafisch wunderschöne Spiel ordentliche Hardware als Untersatz. Als Mindestanforderung wird hier derzeit ein i7, 16GB Ram und eine RTX 2060 genannt. Es handelt sich allerdings um eine frühe Version des Spiels, die Anforderungen können sich also durchaus noch ändern und sind nicht final.

Nexon hat in der Vergangenheit allerdings immer wieder Spiele im Westen veröffentlicht, die eigentlich für den asiatischen Raum optimiert waren. Allerdings steht eines fest: Wir werden uns auf jeden Fall noch eine Weile gedulden müssen bis wir uns ins Getümmtel von Project HP stürzen können.

Habt ihr Spaß an For Honor, Chialry und co? Wie findet ihr den Fantasy-Ansatz von Project HP? Würdet ihr in einem Spiel in dem Magier auf dem Schlachtfeld toben einen einfachen Ritter spielen wollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

