Ein schönes MMORPG sollte wie Genshin Impact und Sword Art Online sein: Jetzt schließt es

Das MMORPG „Noah’s Heart“ erschien am 28. Juni 2022 für PC, Android und iOS. Zum Release wurde es häufig mit bekannten Animes wie Sword Art Online verglichen oder mit dem erfolgreichen Spiel „Genshin Impact“. Aber in ersten Tests fielen dann doch viele Bugs und Probleme auf. Nicht mal 2 Jahre nach dem Release schleißt man nun die Server am 29. April 2024.

Wie wurde das Spiel gesehen? Vor dem Release waren viele gespannt auf Noah’s Heart:

Denn es gibt eine große Lust auf „MMORPGs im Anime-Stil“: Sword Art Online ist der Traum vieler MMORPG-Spieler: Im Anime werden die Figuren in ein MMORPG gezogen und müssen sich dort behaupten

Auch in Noah’s Heart ist die Welt „virtuell“ und das MMORPG setzt auf die Anime-Grafik

Das Spiel bot zudem ein offene Welt, der Charakter war nicht an eine Klasse gebunden und es gab eine detaillierte Klassen-Entwicklung

Durchwachsene Reviews zum Launch: Viele Bugs und lausige Übersetzung

Wie wurde das Spiel dann besprochen? Schon vor dem Release kamen jedoch Zweifel an Noah’s Heart auf. Der MMORPG-Experte von MeinMMO Alexander Leitsch schrieb, dass die Firma hinter Noah’s Heart für Pay2Win-Spiele wie Dragon Raja bekannt sei.

In einem Anspiel-Bericht von MeinMMO-Autorin Anny Bader urteilte sie am 13. August 2022 nach einigen Stunden im MMORPG, dass der Level-Prozess in Noah’s Heart viel zu schnell gehe und man der Story gar nicht folgen könne.

Das Spiel habe zwar einige Vorteile gegenüber Genshin Impact, komme an die Qualität des großen Vorbilds aber nicht heran. Vor allem Bugs und Fehler in der Übersetzung machten Noah’s Hart kaum spielbar.

Die Vertonungen seien auf Englisch, aber nicht von Muttersprachlern eingesprochen, Dialoge endeten mitten im Satz.

Nach 6 Stunden urteilte die MeinMMO-Autorin: Bugs und die Qualität der Übersetzungen machten es ihr unmöglich, das MMORPG weiterzuspielen. Die Version, die erschienen sei, habe zu viele Probleme.

Noah’s Hart schließt – Spielt unser anderes Spiel!

So ging das nun aus: Noah’s Heart wird am 29. April alle Server schließen. Ein Download ist schon jetzt nicht mehr möglich (via Noah’s Heart).

Die Entwickler verkünden kühl: „Alle guten Dinge müssen mal ein Ende haben“ und geben den Spielern die Empfehlung, doch Dragon Raja herunterzuladen.

Das ist genau das Spiel, das den Entwicklern schon vor „Noah’s Heart“ den Ruf eingehandelt hat, zu sehr auf Pay2Win zu setzen.

MMORPG wird ganz offenbar wegen Erfolglosigkeit eingestellt

Warum wird es jetzt eingestellt? Man gibt keinen Grund ab, aber nach den Daten der Mobile-Seite SensorTower war Noah’s Heart das mit Abstand am schlechtesten laufende Spiel von Entwickler Archosaur Games.

Von 25 Spielen lag es auf Platz 25 und nahm im letzten Monat weniger als 5.000 $ ein. Das Spiel, was die Entwickler empfehlen, Dragon’s Raja, liegt hingegen auf Platz 2 und spielte 100.000 $ ein – und das mit nur einer Version.

Aus der Liste kann man auch ablesen, dass Noah’s Heart bereits vor 7 Monaten sein letztes Update erhielt: Während viele der erfolgreicheren Spiele des Entwicklers innerhalb der letzten 14 Tage ihr letztes Update erhielten.

Noah’s Heart hatte auf Apps wie Google Play mit 3,5/5 oder im App-Store mit 3,2/5 zudem nur relativ durchwachsene Bewertungen.

Noah’s Heart war wohl ein ziemlicher Flop

Das steckt dahinter: Das ist eine Lektion, die viele MMORPG-Entwickler bitter lernen: Es gibt nur eine Chance für einen ersten Eindruck. Wenn die Version, mit der man an den Start geht, gravierende Probleme in wichtigen Punkten aufweist, ist es für solche MMOs ganz schwer, lukrativ zu sein und auf dem Markt zu bleiben.

