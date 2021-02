Steckt das MMORPG AION in der Krise? Privatserver soll mehr Spieler haben als offizielle

Was ist die Alternative? Es gibt Privatserver von AION, auf denen klassische Spielerfahrungen geboten werden. Ohne Namen zu nennen, liegen die Spielerzahlen dieser Server zwischen 1.000 und 3.000 Spielern. Der erfolgreichste hat damit aktuell also offenbar eine höhere Population als der größte europäische Server.

Darüber hinaus wünschen sich AION-Fans schon länger Classic-Server. Dieser hat in Korea für einen ordentlichen Aufschwung gesorgt. Hierzulande wartet die Community noch darauf, auch wieder in nostalgischen Erinnerungen schwelgen zu können.

Wie steht es um AION? Das MMORPG scheint in einer Krise zu stecken. Schaut man sich die Serverauslastung der EU-Server über AionInfo an, dann ist zu sehen, dass selbst der stärkste nur mit 32% ausgelastet ist. Das entspricht in etwa einer Population von 1500 bis 1800 Spielern. Auf Steam besitzt das MMORPG laut Steamcharts nur rund 478 gleichzeitige Spieler im Peak der vergangenen 30 Tage.

Insert

You are going to send email to