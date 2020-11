Das MMORPG Aion legt in Korea ordentlich zu, obwohl das Spiel in den vergangenen Monaten eher schlechte Zeiten erlebt hat. Grund ist der Start eines Classic Servers.

Wie steht es derzeit um Aion? Der letzte Finanzbericht von Publisher NCSoft zeichnete kein so gutes Bild des MMORPGs. Das 2. Quartal 2020 war das schwächste seit Release im Jahr 2008. Die Spielerbasis ist zwar einigermaßen stabil, dennoch steht das Online-RPG derzeit in der zweiten Reihe.

Das MMORPG Aion ist doch noch nicht tot und kämpft sich die koreanischen Charts empor.

Was hat sich jetzt verändert? Die aktuellen Chart-Platzierungen aus Korea zeichnen plötzlich ein ganz anderes Bild, wie die Website Game Meca zeigt. Aion hat es geschafft, in der letzten Woche 6 Plätze aufzusteigen und positioniert sich aktuell auf Rang 7. Anfang August befand es sich nicht mal in den Top 20.

Damit hat das MMORPG sogar so starke Spiele wie World of Warcraft, Valorant und das in Korea extrem beliebte Lineage 1 überholt. Aion erlebt in Korea also gerade einen starken Boom – obwohl schon die Fortsetzung als Mobile-MMORPG angekündigt wurde.

Aion erhebt sich wie Phönix aus der Asche

Was ist der Grund für diesen Boom? Am 11. November ging in Korea ein Classic-Server von Aion online. Dieser bringt das MMORPG zurück auf Version 1.2, also recht weit zu den Anfangstagen. Der Server soll nach und nach erweitert werden, bis zur Version 2.7. Anschließend soll er enden – wobei nicht klar ist, ob NCSoft den Server dann schließt oder ob er einfach keine Updates mehr bekommt.

Spieler sollen also im Grunde die Geschichte von Aion neu erleben. Von Beginn an bis zur aktuellen Version. Wie lange der Server läuft, ist unklar.

Neu ist, dass Spieler deutlich mehr Belohnungen bekommen, als das bei der regulären Version der Fall ist.

Der Server kommt richtig gut an, was sich nicht nur an der Chartplatzierung von Aion zeigt, sondern auch daran, dass der Server voll ist. Videos zeigen, wie gefüllt der Classic Server von Aion ist:

Kommt dieser Server auch zu uns? Momentan ist nicht klar, ob auch in Ländern außerhalb Koreas ein Classic Server starten soll. Der Erfolg, den Aion dadurch aber derzeit in Korea feiert, könnte jedoch dazu führen, dass NCSoft in Europa und in den USA ebenfalls einen solchen Server startet. Bestätigt ist das aber noch nicht.

NCSoft arbeitet momentan an einem weiteren MMORPG mit dem Namen Project LW. Worum es sich dabei genau handelt, ist jedoch noch nicht bekannt.