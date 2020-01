Action-MMO ist leider so ein Flop, dass es gleich 2-mal stirbt

Das Action-MMO Guardians of Ember erlebte erst vor knapp einem Jahr eine Wiederbelebung. Nun wird erneut der Stecker gezogen. Was ist da los?

Das ist die Geschichte hinter Guardians of Ember: Das Action-MMO erschien im September 2017. Doch schon kurze Zeit später kam es zu einem Skandal mit der Spieleplattform Steam.

Denn der damalige Publisher InselGames forderte seine Mitarbeiter auf, Reviews über die Spiele des Publishers zu verfassen. Das wertete man als „Review-Manipulation“. Darauf flogen alle Spiele dieses Publishers von Steam. Das war im Februar 2018

Nun wollte InselGames das Spiel abseits von Steam am Leben erhalten, doch die Spielerzahlen sanken rapide. Teilweise spielten nur 100-200 Leute gleichzeitig das MMO.

Dann schnappte sich der Publisher Gameforge das Spiel im September 2018 und wollte es wiederbeleben. Im März 2019 startete man einen Soft-Launch in Nordamerika und Europa. Doch das sollte nicht lange halten.

Was ist jetzt neu? Sieht so aus, als stünde nun leider der zweite Tod des MMOs bevor. Tweets des offiziellen Twitter-Accounts sowie E-Mails an die Spieler zeigen, dass bereits nächsten Monat, im Februar 2020, das vorzeitige Ende von Guardians of Ember ansteht – knapp ein Jahr nach dem Soft-Launch von Gameforge.

Dort schreibt das Team, dass der Vertrag zwischen Gameforge und Runewalker, den Entwicklern des Spiels, nicht fortgesetzt wird. Am 14. Februar 2020 würde man die Nutzungsverträge mit den Spielern kündigen.

Da es keine anderen Server für Guardians of Ember gibt, wird es auch keine Charaktertransfers geben. Der Zahlungsdienst wurde eingestellt, Währung kann noch bis zur Abschaltung des MMOs ausgegeben werden.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Twitter gibt es kaum Reaktionen zum bevorstehenden zweiten Aus. Reddit hingegen zeigt mehr Stimmen dazu.

Spieler „GreatName“ schreibt: „Es ist traurig, wenn das Herunterfahren des Spiels das Erste ist, was ich von einem MMO höre.“

„Ich kaufte das Spiel zum Launch, aber die Performance-Probleme machten es für mich unspielbar. Ich habs ein paar Monate später nochmal versucht und es war noch schlimmer“, schreibt sephsta

“ […] Ich hab das Spiel eine Zeit lang genossen, aber ich glaube, dass es aufgrund von Leistungs-Problemen nicht wirklich beliebt wurde. Auf meinem halbwegs vernünftigen Laptop war es auf niedrigen Einstellungen nur grenzwertig spielbar […]“, schreibt phoenixrisinguptoday

Andere machen sich drüber lustig und schreiben, dass es wohl traurige News für die beiden Leute wären, die es noch spielen.

