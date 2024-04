Ein MMO auf Steam wirkt fast ausgestorben, aber dann kommen tausende Spieler zurück

Das Kriegs-MMO Foxhole war zuletzt in eine Art Schlummer gefallen und hatte im 3. April nur noch wenige hundert Spieler auf Steam. Doch der Krieg 112 und ein Update, das U-Boote brachte, ließ die Spielerzahlen wieder in die Tausende schnellen.

Was ist Foxhole für ein Spiel?

Foxhole ist ein kooperative Sandbox-MMO, das wie ein Echtzeit-Strategiespiel wirkt. Spieler treten Fraktionen von Soldaten bei und nehmen an einem immerwährendem Krieg teil.

Foxhole erschien im September 2022 auf Steam, ist aber in verschiedenen Vor-Release-Versionen schon seit Juli 2017 spielbar. Es kostet 25 € und hat auf Steam „sehr positive Reviews“ – 82 % der 31.931 Kommentare sind positiv.

In letzter Zeit war es aber ruhig um das Spiel geworden, bis der Beginn eines neuen Zyklus das änderte.

Foxhole ist ein zyklisches MMO auf Steam

So entwickelten sich die Spielerzahlen zuletzt: Foxhole hat immer wieder stark schwankende Spielerzahlen, zum Ende eines Jahres, so im Oktober/November erreicht das Spiel in den letzten 2 Jahren einen Höhepunkt, wenn bis zu 10.000 Spieler gleichzeitig online sind.

Das Spiel fällt aber auch immer wieder einen Schlummer und sinkt auf etwa 1.500 durchschnittliche Spieler runter.

In der ersten April-Woche, über Ostern, war der Schlaf jetzt aber besonders tief und selbst zu den Hochzeiten eines Tages waren nur noch 500 gleichzeitige Spieler online.

Spielerzahlen steigen innerhalb weniger Stunden um 600 % an

Das war der Sprung: Am 3. April sprang die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler in Foxhole von etwa 700 auf 5.300 hoch.

Auch die Zahl der gesehenen Stunden auf Twitch stieg in dieser Woche sprunghaft an und vervierfachten sich in den letzten 7 Tagen im Vergleich zur Vorwoche.

Was war da los? Der Krieg ging weiter: „Mit War 112“ startete die nächste Episode im Krieg von Foxhole.

Die Kriege in Foxhole dauern manchmal nur 14 Tage, manchmal fast 2 Monate an.

Dazu erschien ein neues Update 56, das neue Fregatten und U-Boote zu Foxhole brachte.

Der Zyklus von MMOs und seine Folgen

Das steckt dahinter: Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei Escape from Tarkov oder Diablo: Der Beginn eines neuen Kriegs in Foxhole, ein „Item-Reset“ bei Escape from Tarkov oder ein Season-Start in Diablo sorgen für ein zyklisches Spiel, bei dem die Spielerzahl zum Start eines neuen Zyklus sprunghaft steigern, während sie am Ende eines Zyklus fallen, wenn es nichts mehr zu tun gibt und alle nur auf den Beginn des nächsten Zyklus warten.

Escape from Tarkov ist wahrscheinlich das bekannteste Spiel mit diesem starken “Zyklus”-Effekt:

