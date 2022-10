Gezüchtetes Gehirn bringt sich selbst Pong bei – Nun soll es betrunken zocken

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wir konnten kein besseres Wort finden, um das Gerät zu beschreiben. […] Es ist in der Lage, Informationen von einer externen Quelle aufzunehmen, zu verarbeiten und dann in Echtzeit darauf zu reagieren.

Was ist das für ein Experiment? In einem Interview mit der englischen BBC erklärte Kagan seine Arbeit für Laien ( via bbc.com ). Er nennt das künstliche Gehirn sogar „empfindungsfähig“. Die BBC erklärt, dass Kollegen hier bereits widersprechen. Aber Kagan sagt:

Mit kürzlich veröffentlichten Forschungs-Ergebnissen sorgte Cortical Labs für Aufsehen. Man habe es geschafft, eine Art künstliches Gehirn in einer Petrischale zu erschaffen und es kann den Klassiker Pong spielen zu lassen ( via cell.com ).

Doktor Brett Kagan ist der Chief Scientific Officer des Unternehmens Cortical Labs. Aktuell experimentieren Kagan und sein Team an neuronalen Reaktionen in Reagenzgläsern.

