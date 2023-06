Millionen Festplatten (HDDs) werden jedes Jahr geschreddert. Dabei gibt es deutlich sichere Methoden, um alte Daten zu schützen.

Viele Personen vernichten alte Festplatten, denn sie glauben, dass man mit der Verschrottung alter Festplatten die Wiederherstellung wertvoller Daten verhindern kann. Doch die Zerstörung hindert erfahrener Hacker nicht daran, eure Daten von einer HDD wieder herzustellen.

Einige verkaufen ihre Festplatte weiter oder entsorgen sie, ohne an ihre Daten zu denken. So werden immer wieder sensible Firmendaten gefunden oder personenbezogene Daten wie Passfotos, die von einem Nutzer vergessen worden sind.

Laut Online-Magazin PCGamer reicht einem ausgebildetem Hacker ein nur 3 mm kleines Stück einer alten Festplatte, um daraus Daten gewinnen zu können. Wenn ihr eure Festplatte nur durch einen Schredder schickt, dann bestehen (theoretisch) Chancen, dass eure Daten ausgewertet werden.

Stattdessen werden zwei andere Methoden empfohlen, wenn ihr eure Daten gründlich löschen möchtet.

Es gibt bessere Möglichkeiten, Daten unwiederbringlich zu löschen

Um Daten auf einer alten Festplatte gründlich zu löschen und auch für Hacker uninteressant zu machen, gibt es zwei einfache Methoden:

Methode 1: Zum einen könnt ihr eure Daten mit neuen Datenmustern überschreiben. Im Normalfall werden eure Daten dann 7-mal mit Datenmüll überschrieben und danach können in der Regel auch Experten nichts mehr mit den Daten anfangen. Nachteil: Dieses Überschreiben dauert je nach Datenmenge etwas.

Methode 2: Zum anderen könnt ihr einfach den Verschlüsselungsschlüssel löschen, mit dem ihr eure Festplatte nutzt. Denn ohne den Schlüssel können Hacker mit euren Daten nichts anfangen.

Was funktioniert noch? Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, empfiehlt etwa, Daten grundsätzlich zu verschlüsseln (via netzpolitik.org). Ist die gesamte Festplatte erst einmal verschlüsselt, ist sie ohne Kennwort nicht mehr auslesbar. Programme wie BitLocker sind heute ohnehin in Windows integriert und können von jedem genutzt werden.

Mit einem starken Magneten lässt sich eine Festplatte ebenfalls problemlos zerstören. Denn die Daten werden mit Magneten geschrieben und gelesen.

7 Tipps für starke Passwörter und warum ihr sie überhaupt braucht